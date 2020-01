İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyesi ziyaretleri kapsamında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'u ziyaret etti. Arısoy ve yardımcılarından ilçenin sorunları hakkında bilgi alan İmamoğlu daha sonra yapımı devam eden çalışmaları inceledi. İmamoğlu, incelemelerin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.YENİ TAKSİ PLAKALARI AÇIKLAMASI'Taksi plakaları için İBB tarafından yeni ihale düzenleneceği iddia ediliyor. Böyle bir çalışma var mı?" sorusuna İmamoğlu, "İBB İstanbul 'un ihtiyaçlarını gözetliyor. Taksi plakası ihtiyacı konuşulan bir şey zaten. Elbette günü geldiğinde bu yapılacak. Aynen bundan önce yaptığımız gibi şeffaf yapılacak. Elbette yapılmalı ihtiyaçlara bakıyor arkadaşlarım. Her konuda yaptığımız paylaşımcı toplumla diyalog kuran meslek erbabı olan insanlarla konuşan anlayışımızla hareket edip bu konuda da yakın zamanda ulaşım uzmanı arkadaşlarım bir açıklama yapacaklardır. Ama şu an şu tarihte şöyle bir ilanımız var ya da taksi ben plakaları satacağız diye bir tarifimiz yok. Ama elbette İstanbul'un ihtiyacı vardır. Bu konuda da çalışmalarımız vardır" şeklinde yanıt verdi.TARKAN'IN İMAR İSTEĞİEkrem İmamoğlu, Tarkan'ın İBB meclisine gelen imar planı isteğine ilişkin soruya ise 'Öyle bir plan tadilatı talebi geçmişte olmuş, şimdi de var diye basından sabah okudum. Ama bir bilgim yok. Varsa her vatandaş gibi talebi değerlendirilir, bakılır. Dediğim gibi hiç kimsenin ayrıcalığı olmaksızın hukuksal zeminde şehir düzeni içinde kime ne hukuken verilebiliyorsa aynı değerde aynı kararda insanlara bakış açımız vardır. Ama ben de basından okudum" yanıtını verdi.