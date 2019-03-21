İmamoğlu Halkalı'da Nevruz Ateşinin Üzerinden Atladı

CHP
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu
, Halkalı
'da düzenlenen Nevruz programında ateşin üzerinden atladı, demir dövdü.
31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece
'de bulunan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yahya Kemal Beyatlı
Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Nevruz programına katıldı. Program öncesi gösteri merkezinin otopark alanında yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlayan İmamoğlu, daha sonra demir dövdü. Ardından beraberindekilerle birliklerle programın düzenlediği salona girdi. İmamoğlu'nu Türkiye
Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz
karşıladı. - Usta
İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkalı, İmamoğlu, Güncel
Kaynak: DHA