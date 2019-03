İmamoğlu, Hüsamettin Cindoruk'u Ziyaret Etti

Kaynak: DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti.Şişli'de katıldığı aday tanıtım toplantısının ardından Beyoğlu'na geçen Ekrem İmamoğlu, TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u İstiklal Caddesi'ndeki ofisinde ziyaret etti.Cindoruk, oyunu İmamoğlu'na vereceğini söyledi. Cindoruk, "Demokratik Türkiye'de demokrasinin ilerlemesi için gayret gösterenlerden biriyim. Tabi o gayretin karşılığını bugün için konuşma hakkım var. Yerel seçim nedir? Hemşerilik hukukudur. Hemşerilik hukuku dediğim yerel seçimde belediyelerin şehirde yaşayanların hukuklarının savunulması ve yönetilmesi demektir. Her kent kendi içinde her büyükşehir kendi içinde o şehirde yaşayan o şehri sayan seven bilen adaylar çıkarmalıydı. Bakın 1984'te bu olmuştur. Keşke bugün de bu olsaydı. Sizi onun için tebrik ediyorum. Size onun için oy vereceğim. Benimle beraber siyaset yapmış bütün arkadaşlarımın da size oy vermeye çağırıyorum" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un imar sorununun halen çözülemediğini belirterek, "İstanbul'a bütün bakarak, bütüncül coğrafyayla çünkü eski İstanbul'a baktığımızda üzüntümüz çok büyüyor. Ama bütün bakarak biraz telafi etmek mümkün mü? diye bakıyoruz. Hem doğallığını büyütmek geliştirmek, hem de aykırılıklara bundan sonra asla izin vermemek, dur demek için. Çünkü şehrin gerçekten dengesi bozuldu zira İBB'nin son 10 yıl siyasi olarak yakın takipçisi olduğum için iyi biliyorum, tek gündemi oldu imar ve plan değişikliği. ve hiçbir sorun ne yazık ki çözülemedi, aksine sorunlar büyüdü. Yatırımlarda bir işe yaramaz hale geldi, dolayısıyla gerçekten bir uçurumun ucundan bir dönüş olarak görüyorum bu seçimi" dedi.Görüntü Dökümü:----------------------İmamoğlu'nun Hüsamettin Cindoruk'u ziyareti-Cindoruk'un konuşması-İmamoğlu'nun konuşması-Genel ve detaylar - İstanbul