İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında İBB'den TRT'deki bir diziye sponsorluk yoluyla 25 milyon TL aktarıldığını söylemişti. İBB'nin toplam 4 iştirakinden aktarılan paranın hangi diziye gittiği belli oldu.

"DİZİYE SPONSOR OLMAK BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN İŞİ Mİ?"

Bir TRT dizisine İBB'ye milyonlarca lira aktardığını söyleyen İmamoğlu, "TRT dizisine 20-25 milyon lira niye aktarsın İBB. Diziye sponsor olmak belediye şirketlerinin işi mi? Televizyon buna reklam alır ve para kazanır" dedi, herkes o dizinin hangisi olduğunu merak etti.

MEHMETÇİK KÛTULAMÂRE DİZİSİNE 25 MİLYON TL'LİK KAYNAK

İBB Başkanı'nın söz ettiği dizinin TRT'de yayınlanan Mehmetçik Kûtulamâre olduğu ortaya çıktı. Söz konusu dizi için İBB'nin 4 iştirakinden 25 milyon TL'lik kaynak sağlandı.

İBB'NİN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELDİ

2018 yılında İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım da sosyal medyada gündeme geldi. Paylaşımda "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak katkı sağladığımız "Mehmetçik Kut'ül - Amare" dizisi, bu akşam saat 20.00'de, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor" notu düşülmüştü.