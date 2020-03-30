İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 146 numaralı Boğazköy-Bakırköy otobüs hattında, 29 Mart Pazar sabahı saat 06.30 civarında kaydedilen görüntülerle ilgili konuştu. Geçtiğimiz hafta aynı gün aynı saatte otobüse binen 1 yolcu olduğunu ifade eden İmamoğlu, dünkü görüntülerde 71 kişinin olduğunu belirterek işin içinde bir kasıt olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Görüntüleri izlerken kanım dondu, eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Fox TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İmamoğlu, sosyal medyada paylaşılan dolu İETT otobüsü fotoğrafıyla ilgili çok sert ifadeler kullandı.

"LANET OLSUN SİYASETE"

İmamoğlu, "Süreci araştırdık. Metrobüs hattında 52 durak var, Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme'ye kadar… Bahsedilen hatla aynı saatte 65 kişi kullanmış metrobüsü! Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi" dedi.

İmamoğlu'nun programdaki açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İstanbul'un yüzde 60'ı tehlike altında. Kent nüfusunun yüzde 15'i dışarı çıksa, 2.5 milyon kişi eder. Hava biraz iyileşince insanlar bir şekilde dışarıya çıkıyor. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 65 ama bu dönem için iyi değil. Barajlarımız istediğimiz seviyede değil, suyu israf etmeyelim.

"KİMSENİN KAPISINA KESİNTİ İÇİN GİDİLMEYECEK"

Belediyelerimizin hiçbiri elektrik, su, doğal gaz faturalarında kesinti yapmayacağını açıkladı. Hiçbir vatandaşımız bu süreçte suyundan, elektriğinden şüphe etmesinler. Bu dönemde hiç kimsenin kapısına kesinti için kimse gidemez gitmemeli de zaten.

Şu anda İstiklal Mücadelesi gibi mücadele veriyoruz. Bu bir seferberlik… Evindeki metali eriterek silah yapan bir bir dönem yaşadı bu toplum… Faturaların ertelenmesini, ÖTV ve KDV muafiyeti talep ediyoruz."