İmamoğlu, ikinci resmi ziyaretini 1. Ordu Komutanı'na yaptı

SELİMİYE KIŞLASI/ İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , 23 Haziran seçimleri sonrasında ilk resmi ziyaretini, dün, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yapmıştı. İmamoğlu, bugün de 1. Ordu Komutanı Musa Avsever', Selimiye Kışlası'nda ziyaret etti.

İmamoğlu ve Org. Avsever, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesinde kışla içerisinde anı fotoğrafı çektirdi. Org. Avsever ile İmamoğlu, bir süre araçla kışlayı dolaştı. Org. Avsever, kışlanın tarihi ve askeri işleviyle ilgili İmamoğlu'na teknik bilgiler verdi. Daha sonra kışla içine geçen ikili, burada keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Org. Avsever, İmamoğlu'na çerçeve içerisinde bir Türk Bayrağı hediye ederken, İBB Başkanı da 1. Ordu Komutanı'na, Kız Kulesi ve Boğaz Köprüsü temalı kara kalem bir tablo takdim etti.