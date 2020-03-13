İMAMOĞLU İLE HOLLYWOOD YILDIZININ BULUŞMASINDA 'KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emmy ödüllü Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan'daki Beyaz Köşk'te ağırladı.
13.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:36
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emmy ödüllü Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan 'daki Beyaz Köşk'te ağırladı. Malkovich'in, Koronavirüs salgınına önlem amacıyla eldiven takması dikkat çekti. Malkovich ve davetlilerin eline kolonya döküldü. İstanbul'a bir dizi sanatsal etkinlik ve film çekimi için geldiklerini belirten Malkovich, 2 yıl önce de guletle Türkiye kıyılarını gezdiklerini kaydetti.
ATATÜRK KİTAPLARI GÖNDERMEK İÇİN ADRESİNİ ALDI
İmamoğlu'na İstanbul'da gerçekleştirdikleri etkinliklerle ilgili bilgi veren Malkovich, bu süreçte kendisine Atatürklü kol düğmesi hediye edildiğini söyledi. İmamoğlu da adresini aldığı Malkovich'e, Atatürk katalogları ve kitapları gönderme sözü verdi. Malkovich, İBB Başkanı'na, 'İstanbullu musunuz sorusunu yöneltince, İmamoğlu, ünlü oyuncuya hayat hikayesini kısaca anlattı. Bunun üzerine Malkovich de kendi hayatının kısa özetini İmamoğlu ile paylaştı. Malkovich, İmamoğlu'na imzalı bir DVD çalışmasını sundu.
ATATÜRK KİTAPLARI GÖNDERMEK İÇİN ADRESİNİ ALDI
İmamoğlu'na İstanbul'da gerçekleştirdikleri etkinliklerle ilgili bilgi veren Malkovich, bu süreçte kendisine Atatürklü kol düğmesi hediye edildiğini söyledi. İmamoğlu da adresini aldığı Malkovich'e, Atatürk katalogları ve kitapları gönderme sözü verdi. Malkovich, İBB Başkanı'na, 'İstanbullu musunuz sorusunu yöneltince, İmamoğlu, ünlü oyuncuya hayat hikayesini kısaca anlattı. Bunun üzerine Malkovich de kendi hayatının kısa özetini İmamoğlu ile paylaştı. Malkovich, İmamoğlu'na imzalı bir DVD çalışmasını sundu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İMAMOĞLU İLE HOLLYWOOD YILDIZININ BULUŞMASINDA 'KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
Etiketler : Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs, İstanbul, Emirgan, Güncel
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