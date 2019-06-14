İmamoğlu ile Yıldırım'ın canlı yayın hizmetini üstlenen şirket sosyal medyada gündem oldu!

Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu arasında İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde pazar günü yapılması planlanan canlı yayının teknik altyapısı ve personeli Özkan Prodüksiyon tarafından karşılanacak.

KAMERAMANLARIN İŞİNE SON VERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onlarca etkinliğine ve mitinglerine canlı yayın hizmeti sunan Özkan Prodüksiyon, Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk'teki yayınında paylaştığı verileri yakın çekim yapan dört kameramanın işine son verdiği iddiaları ile sonrası çokça konuşulmuştu.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, CNN Türk Ahmet Hakan'ın programına katılmış ve programda paylaştığı verileri yakın çekim yapan dört kameramanın işine son verildiğini iddia etmişti. İmamoğlu'nun iddialarına ilişkin Özkan Prodüksiyon yaptığı açıklamada, ""Medya Grubunuz bünyesinde ver alan yayın kuruluşlarına tarafımızdan teknik prodüksiyon hizmetleri verilmektedir. Bildiğiniz üzere, Medya Grubunuza ait CNN TÜRK Televizyonunda 20.05.2019 tarihinde yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olarak katıldığı "Tarafsız Bölge" isimli programın çekimleri de tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Bu program ile ilgili olarak sosyal medyada bir süredir "yayın nedeniyle personel çıkartıldığı" gibi asılsız iddialara yer almaktadır. Özkan Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi olarak söz konusu yayın nedeniyle bünyemizde çalışan herhangi personelin iş akdine son verilmediğini tarafınıza bildirmek isteriz'' denilmişti.

İşte Özkan Prodüksiyon'un AK Parti ve Erdoğan'a verdiği canlı yayın hizmetlerinden bazıları: