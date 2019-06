İmamoğlu: "İnandığınız aday kimse, vurun mührü"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da sandık başına gitmenin çok önemli bir görev ve tarihe damga vuracak bir irade olacağını belirterek, "Bu aziz şehirde yaşayan 16 milyonluk İstanbul ittifakını göreve çağırıyorum. Parti kimliklerinizi bir kenara bırakın. Medyadan ve sosyal medyadan zihinlerinizi zehirleyen kirli iftiraları ve yalan haberleri bir kenara bırakın. Sadece ve sadece çocuklarınızı düşünün. Sandık başına gidin ve özgür iradenizle karar verin. İnandığınız aday kimse, etki altında kalmadan, mahalle baskısına boyun eğmeden vurun mührü. Ama oylarınıza da mutlaka sahip çıkın." dedi.İmamoğlu, bir otelde amatör spor kulüpleri temsilcileriyle bir araya geldi.Konuşmasına, "Sadece 48 saat sonra İstanbullu seçmenler olarak sandık başına gideceğiz ve bu kutsal şehrin geleceği için hep birlikte yeniden bir kez daha karar vereceğiz." sözleriyle başlayan İmamoğlu, İstanbul'daki amatör spor kulüplerini ve tüm spor faaliyetlerini destekleyeceklerini söyledi.Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşayan gençlerin spor imkanlarına erişimde sıkıntılar yaşadığını kaydetti.Örgün eğitim kurumları içinde yer alan okulların yüzde 65'inde spor salonu bulunmadığını dile getiren İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 28 ilçesine dağılmış toplam 64 spor tesisi bulunuyor. Kamuya ait ise toplam 340 spor tesisi var. Bunlardan 105'i spor kulüplerine tahsis edilmiş, dolayısıyla halka kapalı durumda. Bu rakamlar, 16 milyonluk İstanbul gibi büyük bir şehir için yeterli değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Adalar, Adalar, Arnavutköy, Bağcılar, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Şile gibi birçok ilçesinde hiçbir spor tesisi bulunmuyor. 24 Haziran sonrası spor konusu da özel ilgi alanlarımızdan biri olacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yaz ve kış spor okulları düzenlenecek, mevcut uygulamaları daha da yaygınlaştıracağız. İstanbul'da 30 yeni kapalı spor salonu ve 30 yüzme havuzu yapacağız. 10 ilçede tamamlayacağımız gençlik merkezleri de gençlerimizin bir araya gelip, eğitmen ve antrenörlerle spor yapabilecekleri imkanları sunacak. 18-25 yaş arası öğrenci olmayan gençlerimiz, Genç-Kart'ı ile ulaşımda olduğu gibi spor tesislerinden de yüzde 40 indirimli olarak faydalanabilecek."İmamoğlu, amatör branşlar, kulüpler ve ligleri destekleyeceklerini vurgulayarak, "Ulusal, uluslararası turnuva ve etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Özellikle engellilere yönelik, okullar arası paraolimpik turnuvaları mutlaka hayata geçireceğiz. İstanbul'da spor alanında temel hedeflerimizden bir tanesi kısa vadede amatör branşların, semt takımlarının her alanda desteklenmesi ve uzun vadede de hızla tesisleşmeye gidilip, İstanbul'un her yanında spor tesisi olmayan tek bir mahallenin bile kalmaması." diye konuştu."Yürü Be! İstanbul" uygulamasıEkrem İmamoğlu, e-spor konusunda da projeler ürettiklerini, e-spor merkezleri ve e-spor ligi kurulacağını anlatarak, "Yüre be İstanbul !" mobil uygulamasının detaylarını paylaştı:"Bu uygulama tamamıyla ücretsiz ve herkesin kullanımına açık olacak. Yürü Be! İstanbul uygulaması ile İstanbullular yürüdükçe puan biriktirecek. Biriktirdikleri puanlar ile Büyükşehir Belediyesinin ulaşım, kültür-sanat ve diğer sosyal etkinliklerinden ücretsiz faydalanabilecekler.Bütün dünya, kentlerde nasıl hareketli bir yaşam sağlarım, obezite gibi çağın hastalıkları ile nasıl baş edebilirim diye kafa yorarken, biz de İstanbul için bugünden adımlarımızı atmaya başlayacağız.""23 Haziran seçimleri asla ve asla Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu mücadelesi değildir"Konuşmasında 23 Haziran seçimlerine de değinen İmamoğlu, sandığa gitme çağrısı yaptı.İstanbul'un iki gün sonra tarihi bir seçime sahne olacağını söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:"48 saat sonra sandık başına gitmemiz çok önemli bir görev ve tarihe damga vuracak bir irade olacak. Bu aziz şehirde yaşayan 16 milyonluk İstanbul ittifakını göreve çağırıyorum. Parti kimliklerinizi bir kenara bırakın. Medyadan ve sosyal medyadan zihinlerinizi zehirleyen kirli iftiraları ve yalan haberleri bir kenara bırakın. Sadece ve sadece çocuklarınızı düşünün. Sandık başına gidin ve özgür iradenizle karar verin. İnandığınız aday kimse, etki altında kalmadan, mahalle baskısına boyun eğmeden vurun mührü. Ama oylarınıza da mutlaka sahip çıkın."İmamoğlu, İstanbul'daki seçimlerinin iptal edilmesi kararının "adil" olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:"İmamoğlu bu süreçte kendi şahsi kavgasını yapıyor değildir. İmamoğlu'nun elinden alınan hak, millete ait bir haktır. Alınan İmamoğlu'nun seçilme hakkı değildir. Alınan bu şehirde yaşayan 16 milyonun seçme hakkıdır. Bu nedenle 23 Haziran seçimleri asla ve asla Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu mücadelesi değildir. 23 Haziran seçimleri kendi nefsinin peşine düşenlerle, milletinin hakkını arayanların mücadelesidir. Bu mücadelede Ekrem İmamoğlu'nun yanında olmak demek; doğrunun, adaletin, hakkın ve haklının yanında olmak demektir. Bu mücadele Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek demek, bu ülkede demokrasiyi, kardeşliği, barışı ve milletçe kucaklaşmayı desteklemek demektir."