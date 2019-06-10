10.06.2019 21:45
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İmamoğlu: "İnşallah güzel bir yayın olur"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile katılacağı ortak yayına ilişkin, "Türkiye'ye, Türkiye demokrasisine, yeni nesile özellikle, yeni nesil siyaset diline, çocuklara, gençlere gerçekten katkı sunan...

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile katılacağı ortak yayına ilişkin, " Türkiye'ye, Türkiye demokrasisine, yeni nesile özellikle, yeni nesil siyaset diline, çocuklara, gençlere gerçekten katkı sunan bir program olacağını umut ediyorum. Bu yönüyle, elimden gelen katkıyı sunacağımdan her vatandaşımın emin olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir yayın olur." dedi. İmamoğlu: İnşallah güzel bir yayın olur
Kaynak: AA
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