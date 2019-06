Kaynak: AA

Ulaşımdaki bu indirimlerle birlikte gıdada, eğitimde, sağlıkta ve sosyal yaşamın tüm alanlarında yapacağımız destekler sayesinde, yıllık ortalama 2 bin 500 liralık masraftan İstanbullu aileleri kurtaracağız."Öncelikli konularından birinin "İstanbullu ailelerin ucuz ve sağlıklı gıdaya erişebilmesi" olacağını açıklayan İmamoğlu, şöyle devam etti:"Bölgesel Ölçekte Tarımsal Koruma ve Üretim Planı hazırlayarak İstanbul ve çevresinde yapılan tarımsal üretimi verimli hale getirip artıracağız. İçerisinde esnafın, pazarcının, manavın, kooperatiflerin ve belediyenin yer aldığı bir 'Üreticiden Tüketiciye Gıda Zinciri' oluşturacağız. İstanbul'da 150 adet kırsal nitelikli mahallemizde organik tarımı teşvik edeceğiz. Kent Gıda Konseyi kurulacak ve özellikle yoksul kesimlerin sağlıklı gıdaya ulaşmasına yönelik politikalar geliştirilecek. Büyükşehir Belediyesi bu gıdaların denetlemesinden sorumlu olacak. Kent Gıda Konseyi afet durumlarında da kullanılacak gıda stoklarının oluşmasını sağlayacak ve israfı engelleyecek. Organize Hayvancılık Bölgeleri ve tarıma dayalı sanayi desteklenecek ve 2 adet Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi kurularak İstanbulluların ucuz, sağlıklı et ve süt ürünlerine kavuşmasının önü açılacak."İmamoğlu, Halk-Süt'ü kuracaklarını, yoksul ve ihtiyaç sahibi kesimlere ve ilkokul öğrencilerine ücretsiz süt dağıtımı yapılacağını bildirerek, "Gelir seviyesi düşük ve emek-yoğun çalışılan mahallelerde ve üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde ucuz, temiz ve nitelikli yiyecek hizmeti sağlayan Mahalle Mutfakları'nı kuracağız. Mahalle Mutfakları, bölge esnafı ile uyumlu, açıldıkları mahallelerde bir yandan yoksul, öğrenci ve emekçilerin günlük yemek ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılayacak ve o bölgelerde istihdam oluşturacak." dedi."Kadınları ekonomik olarak güçlendireceğiz"Ekrem İmamoğlu, ev kadınlarının evlerinde veya mahallede oluşturulacak üretim alanlarında, ekonomik bir sistemin içerisine dahil edileceğini, belediyenin hizmet verdiği kreş, mahalle evi, okul kumanyası gibi alanlarda sağlıklı, kaliteli, ev yapımı ürün tedarik edileceğini anlattı.Kadınları ekonomik olarak güçlendireceklerini belirten İmamoğlu, Kadın Emeği Ofisi ile kendi sınırlı imkanlarıyla çalışan kadınlara belediye imkanlarının açılacağını, ev kadınlarının ürünlerini alıcıya ulaştıracak kanalın sağlanacağını, kadın u¨retim kooperatiflerinin destekleneceğini, mahalle du¨zeyinde u¨retimi gu¨c¸lendirecek mekan, hibe ve kredi olanakları sunulacağını söyledi.İmamoğlu, İstanbul'a yönelik en büyük hedefinin, "Yoksullukla, işsizlikle mücadele etmek ve pahalı yaşamı ucuzlatmak" olduğunu belirterek, "Buradan yeni bir müjdeyi daha vermek istiyorum: 0-4 yaş arası çocuğu olan anneler, yani ücretsiz ulaşım kartı olan kadınlar büyükşehir belediyesinin sosyal tesislerinden yüzde 40 indirimli faydalanabilecek." diye konuştu."Kreşlerle 3 bin kadına doğrudan istihdam sağlanacak"Çocuk sayısı en yüksek ve en yoksul 150 mahallede 100 çocuk kapasiteli kreşlerle 3 bin kadına doğrudan istihdam sağlanacağını kaydeden İmamoğlu, şunları paylaştı:"İstanbul İmar Yönetmeliği'ne getireceğimiz yeni düzenlemeyle 10 bin metrekare üzerindeki parsellerde yapılacak site tipi konut projelerinde, kamu-özel ortaklığı ile 100 çocuklu kreş yapmak zorunlu hale getirilecek. İstanbul'da Çocuk Oyun Merkezleri açacağız. Çocukların her türlü kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak ve bunu çocuklara uygun bir tasarımla gerçekleştirecek Çocuk Kültür-Sanat Merkezleri oluşturacağız. Yoksullukla ve yarattığı tahribat ile mücadeleyi erken yaşta başlatarak İstanbul'un çocukları için oluşturulacak dayanışma ağı ile İstanbul Çocuk Fonu kurulacak. Çocuk Politikaları Daire Başkanlığını kuracağız. İstanbullunun parası bir avuç insanın zenginleşmesi için belirli vakıf ve kuruluşlara değil, çocuklarımızın geleceği için harcanacak. İstanbul'da 4 adet Bağımlılıkla Mücadele Birimi ve Rehabilitasyon Merkezi kuracak, tedavi sonrası Mahalle Çözüm Merkezleri ve Psikolojik Destek Merkezleri aracılığı ile izleme ve destek sağlayacağız."Ekrem İmamoğlu, Dünya Dilleri Merkezleri açacaklarını dile getirerek, "İstanbul'da 25 yaşın altında, öğrenci olmayan her gencimizin artık bir Genç Kart'ı olacak. Gençler, bu kartla toplu taşımadan yüzde 40, büyükşehir belediyesinin tüm kültür-sanat etkinliklerinden, belediyenin tüm spor ve sosyal tesislerden yüzde 40 indirimli yararlanabilecek." dedi."5 yılda minimum 200 bin kişiye kısa vadede iş imkanı yaratacağız"İmamoğlu, İstanbul'da istihdamı nasıl sağlayacaklarını şöyle açıkladı:"Büyükşehir Belediyesinin projelerle genişleyen hizmet ağı sayesinde 25 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturacağız. Kreşler, sağlık merkezleri, mahalle evleri, çözüm merkezleri ve daha birçoğu. Bu yeni hizmetler vatandaşın bir yandan hayatını kolaylaştırırken, diğer yandan da insanımıza iş imkanı sağlayacak. Bölgesel İstihdam Ofislerini kuracağız. İş arayan ile yatırımcıyı, işvereni buluşturacağız. U¨niversiteye gidememis¸ veya egˆitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıs¸ genc¸lerimiz ic¸in Hızlandırılmıs¸ Diploma Programları ac¸acagˆız. İstanbul'u Kent Enstitüleri ile tanıştıracağız, teknoloji, bilişim ve inovasyon içerikli, sertifikalı eğitimler düzenleyeceğiz. Kent Enstitüleri girişimcilere, start-up'lara ofis imkanı ve finansal destek sağlayan merkezler olacak."Ekrem İmamoğlu, İstanbul Tanıtım ve Yatırım Ajansı kurulacağını dile getirerek, şunları söyledi:"5 yılda minimum 200 bin kişiye kısa vadede iş imkanı yaratacağız. Henüz kopyalanmamış bir destek paketimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum: İşsiz gençlerimizin, vatandaşlarımızın diğer destek paketleri ile birlikte bir nebze olsun hayatını kolaylaştırabilecek imkanlar sunan İşsizlik Destek Paketi'ni göreve geldiğimiz andan itibaren hayata geçireceğiz. Bölgesel İstihdam Ofisimize başvurmuş, mesleği, yeteneği, birikimi ve piyasanın talepleri doğrultusunda iş bulma programımıza aldığımız her kişi, kendisine bir iş imkanı sağlanana dek toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanabilecek. Biliyorum ki, bu insanlarımız sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için sağlık katılım paylarını ödemekte ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bunun çözümü için de TÜİK'in belirlediği yoksulluk sınırı altında geliri olan hanelerdeki işsizlerin Genel Sağlık Sigortası katılım payını İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz ödeyeceğiz."Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardımlara harcadığı parayı, yeni projeler ve yeni desteklerimizle 5 katına çıkaracaklarını bildiren İmamoğlu, İstanbullular için "Sofra Destek Paketi", "Geçim Destek Paketi", "Eğitim Destek Paketi", "Evlilik Destek Paketi" ve "İşsizlik Destek Paketi" hazırlandığını belirtti ve şu bilgileri verdi:"Sofra Destek Paketi ile açlık sınırının altındaki aileler ekmeğe, süte ve damacana suya para ödemeyecek. Geçim Destek Paketi ile İstanbul'da geçim sıkıntısı olan her aileye 200 liradan 2 bin 20 liraya kadar aylık maddi destek sağlayacağız. Aile Geçim Desteği'ni, geçim yükünü omuzlarında taşıyan kadınlara ödeyeceğiz. Eğitim Destek Paketi ile özellikle gelir seviyesi düşük ailelere katkı sağlayarak çocukların okurken sağlıklı ve nitelikli bir şekilde beslenmelerini ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız. İlkokul ve ortaokul düzeyinde okuyan öğrencilere, kumanya desteğinde bulunulacak. İhtiyaç duyulan diğer bölgelerde Halk-Süt ücretsiz dağıtılacak. Öğretim yılı başında ihtiyacı olan 500 bin öğrencinin kırtasiye ve üniforma ihtiyaçları belediyemizce karşılanacak. Evlilik Destek Paketi'yle yeni evlenecek, geliri yoksulluk sınırı altındaki çiftlere 2 bin lira düğün hediyesi vereceğiz."Sağlık alanındaki yatırımlar kapsamında 40 semt doğumhanesi, 20 kadın sağlığı tarama merkezi, 10 çocuk sağlığı merkezi, 3 ağız ve diş sağlığı merkezi, 5 işçi sağlığı ve mesleki hastalıklar merkezi açılacağını bildiren İmamoğlu, down sendromlu, otizmli, öğrenme güçlüğü çeken bireylere ve ailelerine özel, Yaşam Becerileri Öğrenme Köyü kurulacağını belirtti.İmamoğlu, göreve gelir gelmez Mülteciler Birimi kurup, ayrıntılı bir envanter çalışması yapacaklarını, sorunları tespit ederek çare arayacaklarını anlattı.Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'ın İstanbulluların yeni ve sahici bir siyaset istediğinin ilanı olacağını dile getirerek, "Yoksulları 'Daha ne istiyorsun?' diyerek aşağılayanlara, işsizleri elinin tersiyle itenlere, İstanbullular çok güzel, çok zarif, çok anlamlı bir uyarıda bulunacak. 23 Haziran'dan sonra hiç kimse, vatandaşın dertlerini görmezden gelerek kibirle siyaset yapamayacak. 23 Haziran'da hak yerini bulacak." dedi."Sorunları çözen politikalarımızı toplumlu buluşturuyoruz"CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin, "Bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışıyorsunuz ve kendisi son 16 yıldır girdiği hiçbir seçimi kaybetmedi. Sizi kazanacağınıza inandıran şey nedir? Erdoğan'ın hata yaptığını düşünüyor musunuz?" sorularına, şu karşılığı verdi:"Ben, başkalarının hatalarıyla ilgilenecek kadar zaman fakiri biri değilim. Yerel yönetimle ilgili eksiklikleri ve çözümlerimi anlatıyorum. Konumuz elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi. 'Rakibinizin hataları ya da eksikleri neler?' diye bir soru beklerdim ama Türkiye'nin bu konuda aksı kaymış durumda. Bazen o kadar çok konuşan var ki rakibimizin kim olduğuna biz de şaşırmıyor değiliz. Biz çok doğru işlere temas ediyor, sorunları çözen politikalarımızı toplumla buluşturuyoruz. Samimiyetimizi ve politikanın, yönetmenin bir erdem işi olduğunu, vatandaşla bir arada olduğunuzda kıymetli olabileceğini, kibirli yönetimin artık hiçbir şey ifade etmediğini insanlarımıza anlatıyorum. Bence bu karşılık buluyor. Dolayısıyla kazanmamızın anahtarı başkalarının hataları değil, bizim doğrularımızdır. Doğrularımıza daha da fazla ilaveler yaptık. 31 Mart'taki neticeden çok farklı bir sonuç beklediğimi eklemek isterim.""Şu anda yapılan işlemin siyasi olduğu ortada"İçişleri Bakanlığının Beylikdüzü Belediyesinde inceleme başlatmasına ilişkin soru üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:"Dediğiniz araştırmalar şu anda Beylikdüzü Belediyesinde yapılmakta. İşin başındaki müfettiş de bir önceki seçimde, AK Parti'den milletvekili adayı olmuş bir kamu görevlisi. Dolayısıyla bu kadar siyasi, bu kadar partizanlık üzerinden, seçimden önce yapılan bir iş. '2019'dan 2014'e kadar değil, 2009'a kadar, hatta daha öncesinden incelensin.' deselerdi, ben derdim ki, 'Beylikdüzü Belediyesini incelemeye aldılar. Belli ki Ekrem İmamoğlu'nun röntgenini çekmeye çalışıyorlar.' Kaldı ki tüm bu dosyalar soruşturulmuş, ifadeler alınmış; hiçbir soruşturma izni yok, hakkımda tek bir dava yok. Ben, yılda 2 defa check-up yaptıran, röntgen çektiren birisiyim. Beylikdüzü Belediye Başkanıyken de devletin kurumları neredeyse ayda 1 röntgenimi çekip, check-up'ımı yaptılar. Şu anda yapılan işlemin siyasi olduğu ortadadır.""Beni, Türkiye demokrasi süreci adına mutlu etti"Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile çıkacağı canlı yayın için 31 Mart öncesinde davet yaptığını hatırlatarak, "Ama karşılık bulmamıştı. Ben, dün ne söylüyorsam, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Rakibimizin bu konuda da diğer konularda olduğu gibi fikri değişmiş. Hangi bakış olursa olsun ısrarlarımla, çabamla, inatla dile getirerek, birkaç medya mensubunun da üstüne gitmesiyle bunun bir tarihi buluşmaya dönüşmesi, beni Türkiye demokrasi süreci adına mutlu etmiştir. Her şeye rağmen güzel olacaktır. " dedi.