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İmamoğlu: İstanbul'da tek Covid-19 önlemi sokağa çıkma yasağıdır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazartesi günü yaklaşık 750-800 bin İstanbullunun toplu taşıma kullandığının altını çizerek, "Salgının bu denli hızla yayıldığı bir dönemde sokağa çıkmak ciddi risk. Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyorum; İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir." diye yazdı.

31.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:59
İmamoğlu: İstanbul'da tek Covid-19 önlemi sokağa çıkma yasağıdır
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta başı toplu ulaşım kullanımına dikkat çekerek, sokağa çıkma yasağının uygulanması için yine çağrıda bulundu.

İmamoğlu'nun, sosyal medya hesabından paylaştığı grafiğe göre, büyükşehirde toplu ulaşımda günlük geçiş sayısı pazar günü 464 bin 102 geçiş kaydedilirken, bu oran pazartesi günü 3 kat artarak 1 milyon 124 bin 178'e çıktı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››İmamoğlu: İstanbul'da tek Covid-19 önlemi sokağa çıkma yasağıdır - Haberler

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