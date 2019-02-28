İmamoğlu: İstanbul En Az Yüzde 50 Artabilecek Bir Bütçe Potansiyeline Sahip

Kaynak: DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Şişli'deki bir otelde düzenlenen 'İstanbul Çözümleri' tanıtım toplantısıyla projelerini anlattı. Tanıtım toplantısının ardından İmamoğlu, projelerin detaylarına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Açıkladığı projelere kaynağın nerede bulunacağının sorulması üzerine İmamoğlu, "Şu anda mevcut bütçesinin çok hızlıca birkaç yıl içerisinde en az yüzde 50 artabilecek bir bütçe potansiyeline sahiptir İstanbul. Özellikle iştirakleri üzerinden birtakım görülmez birtakım yatırımlara servis edilmiş ya da yanlış yatırımlarla İstanbul'un parası çarçur edilmiş bir düzen içerisindedir İstanbul'un bütçe yönetimi. İstanbul'un bütçesini iyi yöneteceğiz ve yeni kaynaklar yaratacağız. İstanbul adına, yanlışlar yapmayacağız. Önceliği olmayan bahsettiğim konuların dışındaki yatırımlara girmeyeceğiz. Bütün bunlar sizi artı bir kaynağa kavuşturmuş olacak" dedi.SOKAK HAYVANLARINA ÖZEL ZABITASokak hayvanlarıyla ilgili özel bir çalışma hayata geçirmeyi planladıklarını kaydeden İmamoğlu,şunları söyledi:"Sokak hayvanları ve canlılar bizim için çok değerli. Çevreyi ve yeşil alanlar sokak hayvanlarının kurtuluşu. Artık sokak hayanı değil de ormanda yaşasın ya da parkında yaşasın. Bir başka şey tabii ki duyarlılığı artırmak. Çünkü şu an mevcutta sokak hayvanı nedir, onunla nasıl bir yaşam birliği sağlanabilir bir kent yaşamımız yok. Yeni göçle şehirliliği öğrenen bir kitleye sahibiz. Bu bir eğitim meselesidir. Anlatabilirliği öğrenme meselesidir. Kaldı ki bu eğitim yanı sıra örneğin daha önce yapılan çalışmalarda alınan kararları hemen devreye sokacağız. Sadece sokak hayvanlarıyla ilgilenen bir zabıta birliği kuracağız. Bu çok önemli. Hem sokak hayvanlara olan şiddeti gözetleyecek, hem gerektiğinde anında müdahale edecek. Aynı zamanda mahalle meclisleri bu konuda çok aktif roller üstlenecek."İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:""Beylikdüzü belediye başkanı olarak 20 küsur belediyeyi ziyaret ettim. Ben hiç ziyaret edilmedim, bir sonraki beyefendi de hiç ziyaret etmedi. Partizan bir süreç Türkiye'yi tehdit ediyor. Partizanlığın belediyenin damarlarına kadar girdiğini, kılcal damarlarına kadar işlediğini yaşamış bir belediye başkanıyım, utanıyorum. Partizanlığı bulunduğum kurumun bırakın damarlarına kapısından içeriye sokmayacak bir belediye başkanıyım. Bir şekilde makamlar koltuklar geliyor, geçiyor, ben görüyorum partizanlığı yaşayan ve yaşatanlar yüzüme bakamayacak durumdalar, başını eğip sağa sola dağılıyorlar. Özellikle şunu belirtmek istiyorum, biz bu süreci de tersine döndürmek istiyoruz. Bu kadar derin partizanlığa son verecek bir süreci başlatacağız.""HANELERDEKİ SU FİYATLARINDA YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİM"Suyun ucuzlatılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan İmamoğlu, "10 metreküpe kadar yüzde 50 indirimli yapacağız, daha sonra bu artan dilimlere göre yüzde 40 ve yüzde 30 olacak. Burada yüzde 40 dememin sebebi ortalamasını söyledim. Yoksa yüzde 50 de, yüzde 40 da, yüzde 30 da var. Bu arada şunu söyleyeyim, hanelere bunu söylüyoruz. Hanelere verilen bu hizmet çok gerekli ve ihtiyaç. İSKİ'nin anlamlı olmayan çok büyük kar ettiklerini belirtmek isterim. İstatistiklerinde ve bilançolarında bunu görebilirsiniz.""ŞİŞLİ'DEKİ SORUNUN ÇÖZÜLMESİ BENİ MUTLU ETTİ"Şişli'deki temizlik işçilerinin greviyle ilgili soruyu yanıtlayan İmamoğlu, şöyle konuştu:"İstanbul'da mali sorun yaşamayan belediye yok. İnsanları maaş ödeme konusunda sıkıntı yaşayan yüzlerce belediye olduğunu biliyorum. Ama Şişli Belediyesi'nin bu konudaki savunmasını yapacak durumda değilim. Her şeye rağmen çalışanlarla ilgili tedbiri almak zorundasınız. Benim orada söylediğim; emekçinin grev hakkının çok doğru olduğunu ve bunu ortaya koymasının asla karşısında değiliz. Grev hakkı mesaj verir, bir noktadan sonra devam eden iş gücü ortamı varsa vatandaş mağdur edilmemelidir. Bunun dünyada da ulusal anlamda da örnekleri vardır. İşten çıkartma başka bir şeydir. İş yürürken yapılan grev haklarında bu gözetilmelidir. Bu düşüncemi sendika başkanlarına ilettim. Eğer bu olmazsa vatandaş tedbirini almak istiyor, bu konuda tedbirini almak isteyen İstanbul gönüllüsü bir sürü insan var. Ben bu insanlara sokaklara çıkıp bu temizliği yapmasını doğru bulmam. O hareketi ben emekçi dostlarıma hakaret olarak görürüm, lütfen bu işi çözüme kavuşturun. Biz de belediye başkanı arkadaşımızla bu konuyu görüşelim. Nerede sorun yaşanıyor çözümü bulma konusunda bir eylem planı yapalım, demiştim. Benim dışımda da siyasi görüşmeler yapıldığını biliyorum. O gün içerisinde çözüm bulundu ve bu durum beni mutlu etti." - İstanbul