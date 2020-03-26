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"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını dolayısıyla gündemden düşmeyen sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak "Türkiye için olmuyorsa en azından İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz. Gerekirse yardıma hazırız" dedi.

26.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:58

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye 'ye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası, sokağa çıkma yasağı Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyla ilgili yardıma hazır olduklarını belirterek "Türkiye için olmuyorsa, en azından İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz" dedi.

Başkan İmamoğlu, "Biliyorum, bazılarınız iş için mecburen sokaklara çıkıyor. Bunun çözümü için de devletimizin hükümet yetkililerinin bir çabası olacağına inanıyorum. İnanmak istiyorum. Türkiye genelinde olmasa da en azından İstanbul için, hükümetten; kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz. Bu konuda biz de yardıma hazırız" dedi.

'BUGÜN GEREKLİ ADIMLAR ATILMAZSA GELECEKTE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANACAK'

Ekrem İmamoğlu, " Tekrar altını çizeyim; Türkiye için olmuyorsa, en azından İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz. Gelecek günler için, halka moral verici konuşmalar yapmak doğrudur, güzeldir. Ancak bugün gerekli adımlar atılmazsa, gelecekte hayal kırıklığı yaşanacağı ne yazık ki aşikar. Onun için bu konuda çok kararlı, radikal kararlar almalıyız. Ne yazık ki bu işler, sadece lafla da olmuyor" dedi.

"RADİKAL KARARLAR ALINMASI SON DERECE ÖNEMLİDİR"

İmamoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Elbette dua edeceğiz; ama sadece dua ederek de gelecek günlere ne yazık ki bu şehri ve bu ülkeyi hazırlayamayız. Eğer bu salgın kriziyle dünyada önemli değişikler olacaksa, o günün dünyasının da kriz günlerinin de doğru adımları atan süreçleri yöneten ülkeler, bu sürecin geleceğinde doğru noktalarda olacaklardır. O yüzden bir kez daha seslenmek isterim ki; korkmadan, 'ama, fakat' demeden bugün radikal bazı kararların alınması toplum sağlığımız, sağlık personeli sağlığımız, toplum moralimiz ve psikolojimiz açısından son derece önemlidir. Söz konusu insan hayatı ve toplumsal psikoloji ise, ekonomik beklentiler biraz daha sırasını beklemelidir. Buna göre adımlar atmalıyız."

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Kaynak: DHA

Etiketler: Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Hükümet, Türkiye, Güncel

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