İmamoğlu: İstanbullu üniversite öğrencilerine yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımı yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullu öğrenciler için müjdeli bir haber geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, İstanbullu üniversiteli öğrencilere eğitim yardımına başlayacaklarını açıkladı.

Konu hakkında Twitter üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu şunları söyledi:

"İstanbullu üniversite öğrencileri için eğitim yardımına başlıyoruz. 30 bin öğrencimize yıllık 3200 TL eğitim yardımı yapacağız. Müracaat için gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine kayıt yaptırabilirsiniz. Başarılar dilerim."

"24 KASIM'A KADAR MÜRACAATLARINIZI YAPINIZ"

Başvuruların 24 Kasım'da sona ereceğini söyleyen İmamoğlu, "Sevgili İstanbullu gençler. Üniversite öğrencisi genç arkadaşlarım. Size bir söz vermiştim; İstanbul'da eğitim hayatınızı ve yaşamınızı kolaylaştırma adına hem maddi hem manevi her alanda yanınızda olacağım demiştim. 30 bin İstanbullu üniversiteli gencimize eğitim yardımına başlıyoruz. Bildiğiniz gibi İstanbul'un öğrencileri aynı zamanda Türkiye'nin en ucuz ulaşım kartlarına sahip. Öğrencilerimiz kentimizde çok sayıda indirimden yararlanıyor. İstanbul'u öğrenciler adına daha yaşanabilir bir kent yapmak için çabalıyoruz. Bu kapsamda şimdi de 30 bin üniversiteli gencimize bir eğitim yılında toplam 3 bin 200 lira eğitim yardımına başlıyoruz. 24 Kasım Pazar gününe kadar müracatlarınızı yapınız. 3 bin 200 liralık eğitim yardımı hem size hem ailenize hayırlı olsun. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.