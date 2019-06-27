İmamoğlu İstanbullular'dan isteklerini sıraladı

Saraçhane'de on binlere seslenen İmamoğlu İstanbullular'dan yapacağı çalışmalara destek istedi. Uygar bir şehir olmak için seferberlik başlatacaklarını söyleyen İmamoğlu , İstanbullular'la ortak çalışmak istediğini söyledi.

İmamoğlu 'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Hepinize şunu söyleyeyim; Ekrem İmamoğlu 'nun size söz verdiğim gibi İstanbul'da israf bitecek, tasarruf başlayacak. Gelir adaleti başlayacak. Hakça, hukuka uygun eşit bir şekilde İstanbul'un nimetlerini 16 milyon insana paylaştıracağım. Biliyorum benim sefer görev emrim çıktı. Kendimi bu şehrin insanlarına, kendimi bu şehrin çocuklarına, gençlerine adayacağım ve sizler için gece gündüz çalışmaya söz veriyorum. Artık zaman kaybetme vaktimiz bitti. Hiçbir lüksümüz yok. Gece gündüz çalışmamız lazım. Seçim bitti. Bu yaptığımız İstanbul buluşmasıyla artık hepinizin bana yardımcı olmasını istiyorum. Çözüm üreteceğiz, hep birlikte. İstanbul'a herkesin gönül vermesini istiyorum. Hep birlikte yardımcı olacağız birbirimize. Her yere göz kulak olmanızı istiyorum. Bana yardımcı olmanızı istiyorum. Hep birlikte İstanbul'da benimle beraber çalışmaya hazır mıyız?

"UYGAR BİR ŞEHİR OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Birlikte İstanbul'u ayağa kaldıracağız. İş insanlarına mali anlamda hazır olan iş insanlarına sesleniyorum. İlk etapta başta kreş kampanyamız olmak üzere çocuklara ve sosyal anlamdaki birçok projemize eşlik etmelerini bekliyorum. İstanbul'un her kesimini bu süreçte seferberliğe davet ediyorum. Kıymetli dostlar, biz bu şehrin inançlarını, kurucu değerlerini hep birlikte var edeceğiz. Şehrin her kesimini, insanlarına saygınlık kazandıracağız. Göreceksiniz başka bir mutluluk, sevgi, saygı ve huzur ortamı inşa edeceğiz. Hepinizden, bütün İstanbul'a sesleniyorum; bugün itibarıyla trafikte korna çalmayacağız. Yolda giderken arabadan, camdan dışarıya çöp atmayacağız. Atanları uyaracağız. İstanbul'u hep birlikte temiz tutacağız. Yaya geçidinde bir yaya gördüğümüzde ona araçlar ve şoförler yol verecek. Uygar bir şehir olacağız.