Genel Sekreter Yardımcılığından istifa eden Yeşim Meltem Şişli, İBB'nin sitesinde görevinde gözüküyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istifa ettiğini açıkladığı, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli , İBB'nin kurumsal kimliğinde halen yerinde duruyor.

SİTEDE GÖREVİNDE GÖZÜKÜYOR

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Meltem Şişli, geçtiğimiz Cumartesi günü, soruşturmanın selameti için görevinden istifa etmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Şişli'nin istifa dilekçesini yürürlüğe koyduğunu, soruşturma sonuna kadar Şişli'nin açığa alındığını söylemişti. Ancak İBB'nin resmi sitesinde Yeşim Meltem Şişli hala Genel Sekreter Yardımcısı olarak gözüküyor.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yeşim Meltem Şişli ve eski Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar tarafından aralarında İSMEK bölge sorumlularının da yer aldığı 19 kadına hakaret edildiği iddiasına ilişkin, şikayetçilerin avukatı Ferah Yıldız'ın yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Şişli, şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

NE OLMUŞTU?

İSMEK eski bölge sorumlusu 19 kadın, kendilerine hakaret ettikleri gerekçesiyle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Eski Müdürü Erkan Duyar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şişli hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlattığı öğrenilmişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.