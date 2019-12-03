Haberler » Güncel » İmamoğlu, İzmir'den ulaşımcı transfer etti - Haber

İmamoğlu, İzmir'den ulaşımcı transfer etti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü'ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden transfer ettiği ulaşım uzmanı Utku Cihan'ı getirdi.

03.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:32

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü'ne, Büyükşehir Belediyesi'nden transfer ettiği ulaşım uzmanı Utku Cihan'ı getirdi. İBB Birim Fiyat ve Standartlar Müdürlüğü'ne ise 29 yıldır belediyede çalışan Canan Melikler'i atadı.

İBB'de müdür ve üstü kadrolara atamalar devam ediyor. Başkan İmamoğlu, dikkat çekici iki yeni atama daha yaptı. Ulaşım Planlama Müdürlüğü'ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ulaşım uzmanı Utku Cihan getirildi. Ayrıca 29 yıldır İBB'de kesin hesap uzmanı olarak çalışan Canan Melikler müdür olarak atandı.

UTKU CİHAN KİMDİR?

Ulaşım Planlama Müdürlüğü'ne atanan Utku Cihan, 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yapan Cihan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Kentsel Dönüşüm Ana Bilim Dalında "Sürdürülebilir Ulaşım" konusunda doktora yapıyor. İş yaşamına 2004 yılında özel planlama bürosunda başlayan Cihan, 2008 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe girdi. ESHOT Genel Müdürlüğü'nde Şehir Plancısı olarak görev yapan Cihan, 2011 yılından itibaren Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda Ulaşım Planlama Şefi olarak çalıştı. Son 1 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi, Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü görevini yürütmekte iken 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama Müdürü olarak göreve başladı.

CANAN MELİKLER KİMDİR?

İBB Birim Fiyat ve Standartlar Müdürlüğü'ne atanan Canan Melikler 1964 İstanbul doğumlu. Şehremini Lisesi'nin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'ni bitiren Melikler, 1988-1990 yılları arasında şantiye şefi olarak çalıştı. 1990 yılında İBB'ye Kesin Hesap Müdürlüğü'nde göreve başlayan Melikler,  29 yıllık görev süresinin ardından Birim Fiyat ve Standartlar Müdürü olarak atandı.


İmamoğlu, İzmir'den ulaşımcı transfer etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:33 Yozgat telefon dolandırıcılarının parolalı yeni oyununu polis çözdü - Haber
17:33 Sağlık bakanı koca, özbek hastaları ziyaret etti - Haber
17:28 Başkan Karataş'tan havalimanı tepkisi - Haber
17:28 Halk otobüsü şoförleri kan bağışında bulundu - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
23:57 Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı - Haberler
3.12.2019 17:36:48