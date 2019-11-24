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İmamoğlu: Kamu bankaları mesafeli durdu, metro çalışmaları için dışarıdan kredi bulduk

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu bankalarının göreve başladıkları andan itibaren İBB'ye mesafeli durduğunu dile getirerek, yurt dışından aldıkları kredilerle iki metro hattının çalışmalarını yeniden başlattıklarını söyledi.

24.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:09İmamoğlu: Kamu bankaları mesafeli durdu, metro çalışmaları için dışarıdan kredi bulduk
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu bankalarının göreve başladıkları andan itibaren İBB'ye mesafeli durduğunu dile getirerek, yurt dışından aldıkları kredilerle iki metro hattının çalışmalarını yeniden başlattıklarını söyledi.

Başkan İmamoğlu, Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda, aralarında İstanbul'da görev yapan yabancı gazetecilerinin de bulunduğu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Paris, Kopenhag, Strasburg, Berlin ve Londra'ya yaptığı ziyaretleri değerlendiren İmamoğlu, temaslarında muhataplarının kendisiyle ilgili merak ettikleri iki konunun bulunduğunu kaydetti.
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İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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