Haberler » Dünya » İmamoğlu: Kamu bankaları mesafeli durdu, metro çalışmaları için dışarıdan kredi bulduk - Haber

İmamoğlu: Kamu bankaları mesafeli durdu, metro çalışmaları için dışarıdan kredi bulduk

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu bankalarının göreve başladıkları andan itibaren İBB'ye mesafeli durduğunu dile getirerek, yurt dışından aldıkları kredilerle iki metro hattının çalışmalarını yeniden başlattıklarını söyledi.

24.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:39İmamoğlu: Kamu bankaları mesafeli durdu, metro çalışmaları için dışarıdan kredi bulduk
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu bankalarının göreve başladıkları andan itibaren İBB'ye mesafeli durduğunu dile getirerek, yurt dışından aldıkları kredilerle iki metro hattının çalışmalarını yeniden başlattıklarını söyledi.

Başkan İmamoğlu, Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda, aralarında İstanbul'da görev yapan yabancı gazetecilerinin de bulunduğu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Paris, Kopenhag, Strasburg, Berlin ve Londra'ya yaptığı ziyaretleri değerlendiren İmamoğlu, temaslarında muhataplarının kendisiyle ilgili merak ettikleri iki konunun bulunduğunu kaydetti.
Euronews.com'da Görüntüle

İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
20:00 Marco Van Basten: Hollandalı ünlü futbolcuya 'Sieg Heil' tepkisi
20:00 İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 kişi kurtarıldı, 5 kişinin cesedine ulaşıldı
19:12 Osaka'da Judo rüzgarı esti
19:09 İtalya liman izni vermedi, 73 göçmen taşıyan gemi denizde mahsur kaldı
19:06 Rus 'kış yüzücüleri' eksi 4 derecede Baykal Gölü'nde kulaç attı
18:05 Demokratik Kongo'da yerleşim merkezine yolcu uçağı düştü: 24 ölü
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
10:40 Tıraş olmaya gelen 49 yaşındaki sapıktan, 15 yaşındaki çırağa iğrenç teklif!
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
21:47 Beyaz Saray ile John Bolton arasında "Twitter şifresi" krizi
17:47 Mourinho'lu Tottenham ilk maçında West Ham United'ı yendi
24.11.2019 20:01:55