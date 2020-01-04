Haberler » Güncel » İmamoğlu, Kanal İstanbul hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı - Haber

İmamoğlu, Kanal İstanbul hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenikapı Etkinlik Alanı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Sosyal Adalet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu toplantıda kadın muhtarlarla bir araya geldi.

04.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:56
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenikapı Etkinlik Alanı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Sosyal Adalet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu toplantıda kadın muhtarlarla bir araya geldi.
Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li milletvekilleri, ilçe başkanları ve kadın muhtarlar katıldı.
Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu da mahkemenin Kanal İstanbul Projesi'nin iptal istemini reddetmesine ilişkin, sürecin devam ettiğini, bunun bir sonuç olmadığını, bu nedenle sonuçlanmayan bir süreçle ilgili konuşmak istemediğini söyledi.
İmamoğlu, projeden çekilme sebeplerinin idari bir sıkıntı olduğunu, olmayan bir yetkiyle bir protokol imzası atıldığını belirterek, bu yanlıştan dolayı protokolden vazgeçtiklerini ilettiklerini kaydetti.
İmamoğlu, Kanal İstanbul hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:52   Keltepe Kayak Merkezi günübirlik kayak turizmine açıldı - Haber
18:50   İstanbul'da silahlı ve çakarlı trafik magandalarına ceza yağdı - Haber
18:50   "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme - Haber
18:48   Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Haber
18:48   Şemdinli'de öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı - Haber
17:47   2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Haber
17:16   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Haber
16:32   Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
4.01.2020 18:54:20