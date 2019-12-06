Haberler » Güncel » İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber

İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'daki bir kullanıcının oyun parkını eleştiren tweetine yanıt verdi. Kullanıcı, plastik kaydırakları işaret ederek "Şuna bir el atsanız? Plastik işi olmuyor. Çocuklar bu çarpılma olayından muzdarip" dedi. İmamoğlu bu eleştiriye esprili bir dille karşılık verdi.

06.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:48

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'dan İBB'ye gönderme yapan tweete esprili bir dille karşılık verdi. Bir kullanıcı, kaydıraktan kayan yeğeninin videosunu paylaştı. Görüntülerde küçük çocuğun vücudundaki elektriklenme sonucu saçlarının dikilmesi görüntülendi. Kullanıcı, "Bu plastik işi olmuyor. Emin olun hem çocuklar hem de ebeveynler bu çarpılma olayından müzdarip" dedi. İmamoğlu da "Haklısınız, ben de plastik oyun gruplarına karşıyım. Minik delikanlı da tüm İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip" şeklinde yanıt verdi.

İMAMOĞLU'NA HEM ELEŞTİRİ HEM TAVSİYE

Locksmith isimli kullanıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve Ekrem İmamoğlu'nu etiketlediği paylaşımında esprili bir dille "Şu parklara bir el atsanız? Bu plastik işi olmuyor. Emin olun hem çocuklar hem de ebeveynler bu çarpılma olayından muzdarip. Biliyorum çok zor bir şey ama yeğenim uzaylı gibi dolaşıyor:) Elektrik zamlarına karşı istesek de tasarruf edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

ESPRİLİ YANIT: İSTANBUL'UN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAR

İmamoğlu da esprili bir dille yazılan mesaja yine aynı şekilde karşılık verdi. İBB Başkanı, tweeti alıntılayarak "Haklısınız, ben de plastik oyun gruplarına karşıyım. Minik delikanlı da tüm İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip. Maşallah" dedi.

İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Twitter, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:27 'İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikilecek' - Haber
16:26 Erdoğan, İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansında konuştu - Haber
16:26 Çaldıkları kamyonla nakliyecilik yapacaklarmış - Haber
16:26 Edirne'de asayiş - Haber
16:25 Halı mağazasının indirimine yoğun ilgi - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:40 Ünlü youtuber, nadir bulunan hayvanı bulup Bursa'da yaşadığını ispatladı - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
8.12.2019 16:29:04