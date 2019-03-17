İmamoğlu: "Kötü Söz Konuşanlar Kendilerine Çeki Düzen Verecek, Vermezlerse 2023'te Millet Gönderir"

Kaynak: İHA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, siyasette kötü dilden uzak bir anlayışla hareket edeceğini söyleyerek, "Kötü söz konuşanlar aynaya bakacak ve yüzleri kızaracak. Kendilerine çeki düzen verecekler. Vermezlerse onlar bilir. 2023'te genel seçim var, vermezlerse orada da millet gönderir. Ama akılları başlarındaysa 'biz yanlış yaptık' der, aynaya bakar kendilerini düzeltirler" dedi.31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını farklı ilçelerde gerçekleştirdiği bir takım temaslarla sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turuna Sarıyer'de devam etti. İlçe gezisi sırasında İmamoğlu'na CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç eşlik etti. İlçeye gelerek boğazın kıyısında tur atarak Sarıyer Meydana doğru halkı selamlayan İmamoğlu, ilçe merkezinde vatandaşlarla sohbet etti. Yoğun ilgi nedeniyle seçim otobüsünün üzerine çıkan İmamoğlu, halkın sorunlarını bildiklerini ve çözüm önerilerinin hazır olduğunu söyleyerek seçimde destek istedi."Biz acıdan sevgi doğururuz, insana saygıyla bakmayı biliriz"Seçim otobüsünden ilçe halkını ve esnafını selamlayan İmamoğlu, sonrasında Ayazağa'ya geçerek vatandaşlarla bir araya geldi. Ayazağa standına gelen İmamoğlu'nu burada coşkulu vatandaşlar davulla zurnayla karşıladı. İmamoğlu kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap ederek, "Bazı şeyler yapılıyor üzülüyorum. Alanlarda miting meydanlarında vahşice görüntüler ekranlardan veriliyor. Aman ha bunu yapmayın yanlış bir şey yapıyorsunuz. Öyle şeyleri gösterip bazı insanlarımızın kalbine o istemediğimiz nefret duygusu girebilir. Onu gösterdiğiniz o görüntüleri televizyonlarda gösterir benim çocuğum izleyebilir. Yanlış yapıyorsunuz yapmayın bu siyasi meydanlarda gösterilemez. Ancak acı paylaşılır güzel temennilerde bulunulur. Vicdan ve ahlak bunu bize böyle öğretmiştir. Biz Mevlana terbiyesini ruhunda hisseden bir milletiz. Biz hacı Bektaşi Veli'nin güzel ruhunu hisseden bir milletiz. Acıdan bile sevgi doğururuz, acıdan insana saygıyla bakmayı biliriz biz. Bu güzel ülke kurulurken, vatana ve dünyaya bir mesaj verildi. Yurtta sulh, cihanda sulh, yaşasın Mustafa Kemal" dedi."Ülkemize göz diken teröristleri ve terör gruplarını lanetliyorum"Terör olaylarına ilişkin konuşan İmamoğlu, "Şiddeti ne dünyada ne ülkede istemeyiz. Yine canlarımızı kaybettik, şehitlerimiz var. Bu ülkeye kötü mesajlar veren göz diken teröristleri ve terör gruplarını lanetliyorum, lütfen bizim huzurumuzu bozmayın bize kimse dokunamaz. Bizim insanımızı bizim milletimizi kimse tehdit edemez, ettiği an kol kola gireriz. Biz huzur istiyoruz. Teröristler bu ülkeye asla el süremez. Şehit ailelerine sabır diliyorum, Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu acı haberleri bir daha duymayalım bunu istiyoruz. Barış içinde bir şehir, annelerin ve çocukların mutlu olduğu bir şehir istiyoruz" diye konuştu."Kendilerine çeki düzen verecek, vermezlerse 2023'te genel seçimde de millet gönderir"Kötü dilden uzak duracağını söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "Artık fazla sürmeyecek 1 Nisandan sonra göreceksiniz televizyonunuzu rahat açacaksınız. Çünkü insanlar bakacak ki adam güzel konuştu seçimi kazandı. Birçok arkadaşımız da aynı şeyi yapıyor. O kötü söz konuşanlar aynaya bakacak ve yüzleri kızaracak. Kendilerine çeki düzen verecekler. Vermezlerse onlar bilir. 2023'te genel seçim var, vermezlerse orada da millet gönderir. Ama akılları başlarındaysa 'biz yanlış yaptık' der, aynaya bakar kendilerini düzeltirler. Ben milletin televizyonuna çıksam ne olur. Bize zorla yayın veriyorlar, yayın kesiliyor falan onu da önemsemiyorum. Başkalarına ortak yayın yapıyorlar. Aynı anda 4-5 kanalda ortak yayın yapıyorlar, o ortaklık nedir anlamadım. Ne olursa olsun az kalan bu günde çalışacağım. Çok çalışacağım bu güzel dilden vazgeçmeyeceğim. En kötü sözüm Allah size akıl versin olacak" şeklinde konuştu."Hiçbir şekilde tehditle değil, sevgiyle geleceğim"Ayazağa Stadında halka hitap eden CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, "Ben 10 yıldır çok kahırlarda kaldım. Yaptığım tüm evraklar Büyükşehir'den geri döndürüldü. Yaptığım evraklar başka adreslere gönderildi. Ayazağa'nın planları aylarca bekledi. Ayazağa'nın büyük bir kısmı tapusunu alacakken, son anda geri gönderildi. İşte onun için İmamoğlu'nun gitmesi lazım oraya. Bugün kenarlarda bekleyip çekingenlikle içeriye giremeyen sevgili dostlarıma söz ediyorum. Oralarda bizi bekleyin. Ben oraya da geleceğim. Hiçbir şekilde tehditle değil. Sevgiyle geleceğim. O kapılara sevgiyle geleceğiz" dedi. - İSTANBUL