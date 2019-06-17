17.06.2019 22:47
Haberler»Güncel » Haber

İMAMOĞLU KÜÇÜKÇEKMECE'DE KONUŞTU

İMAMOĞLU KÜÇÜKÇEKMECE

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece'de vatandaşlara hitap etti.


CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece'de vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında dün akşam AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile yaptığı ortak yayın hakkında konuşan İmamoğlu, "Dün akşam özel bir ana hizmet ettik. Önemli bir adım attık. 17 yıldır yapılmayan en insanı duyguyu sohbet edebilmeyi tartışabilmeyi milletimize bir kez daha hatırlattık" dedi.
Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde Küçükçekmece'ye geçerek, seçim otobüsüyle ilçenin sokaklarında ve caddelerinde tur atıp halkı selamladı. Otobüsle Fevzi Çakmak Etkinlik Alanı'na gelen İmamoğlu, burada bulunan vatandaşlara seslendi. Konuşmasına dün akşam AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile yaptığı ortak yayın ile başlayan İmamoğlu, "Dün akşam özel bir ana hizmet ettik. Önemli bir adım attık. 17 yıldır yapılmayan en insanı duyguyu sohbet edebilmeyi tartışabilmeyi milletimize bir kez daha hatırlattık. Neydi Allah aşkına bundan korkunuz neydi 17 yıldır bunu neden yapmadınız. Milletin huzurunda konuşmayı münazara etmeyi neden kabul etmediniz. Bak, oluyormuş. Neticede çıktık sohbet ettik. Herkes samimiyetlere ve İstanbul'a kim hakim ona baktı. Ölçecek biçecek ve karar verecek. Gün sonunda ne olduysa oldu ama ailelerimizle birlikte millet huzurunda el sıkıştık, buluştuk, sarıldık. Biz yola çıktığımız ilk gün bu milleti barıştıracağız dedik" diye konuştu.

Görüntü dökümü
---------------------------------
-İmamoğlu'nun seçim otobüsü ile vatandaşları selamlaması
-İmamoğlu'nun miting konuşması
-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
İstanbul, Küçükçekmece, İmamoğlu, Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
23:19 Eskişehir'de yağmur ve dolu etkili oldu (2)
23:19 ERDOĞAN: ÖZÜR DİLEMEDİKÇE BÖYLE BİR ADAYLIĞA BIRAKIN LAYIK OLMAK, BÖYLE BİR MAKAMA GELEMEZ
23:18 Ümraniye Belediyesi'nden çocuklara yaz eğlencesi "Çocuk ve Aile Şenliği"
23:18 Okmeydanı'nda lüks cip silahlı saldırı: 4 yaralı (1)
23:18 Okmeydanı'nda cipe ateş açıldı: 4 yaralı - İSTANBUL
23:18 Çocukları kurtarmak isterken boğuldular
23:17 ANKARA Kızılcahamam'da sağanak ve rüzgar yıkıma neden oldu