İmamoğlu Mazbatamızı Talep Ediyoruz (2)

Kaynak: DHA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "YSK'nın açıkladığı oylarla birlikte mazbatamızı talep ediyoruz. YSK'yı göreve davet ediyoruz." dedi. Ekrem İmamoğlu, partisinin Seyrantepe'de bulunan 2'inci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı. İmamoğlu, "Sizleri yine kampanya merkezinde ağırlıyoruz.Gönül isterdi ki sizi İstanbul Büyükşehir Belediye binasında ağırlayalım. Seçim süreci, farklı bir evrilmeyle devam ediyor. Türkiye'nin bir yerel seçim yaşadığını defalarca dile getirdim. Biz, bunu dile getirirken, başka kavramlar sürecin içine dahil edilmeye çalışıldı. İstanbul'u yönetmeye talibiz dedik. Biz, adalet istiyoruz." dedi. "MAZBATAMIZI TALEP EDİYORUZ" İmamoğlu, "Biz, toplumun 16 milyon insanın vicdanının, bu seçimin karşılığında seçilmiş olan, oyları ile beraber YSK'nın açıkladığı oylarla birlikte mazbatamızı talep ediyoruz. YSK'yı göreve davet ediyoruz. Sürecin en titiz şekilde, en hassas şekilde yönetilmesini istirham ediyorum. Özellikle, fazla değil, 24 Haziran sonrası olsun, Ocak-Şubat aylarında olsun, yetkili kişilerin sözleri var. 'Türkiye en güvenilir seçim mevzuatına sahip' diyenler. 'Türkiye, seçimler için en güvenilir yerdir' diye açıklama yapan hükümet sözcüsü bakanların sözlerini tek tek sıralayabilirim. Sonrasında ne oldu ki, bir anda bu seçim, 'Türkiye Cumhuriyeti seçimlerinin en karanlık seçimi' diyebilecek bir hale gelinmiştir. Süreç, dipsiz kuyu haline getirilmek istenmiştir." diye konuştu. "ZAMAN KAZANIYOR OLABİLİRLER" İstanbulluları oylarını savunduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, "Ben en başta AKP'li kardeşlerime sesleniyorum, ben onların vicdanlarında bunların tartışıldığını biliyorum. Zira biz bu seçimin kaybedeni yok, dedik. Bugün aynı yaklaşımımız devam ediyor. Zaman kazanılıyor olabilir. İstanbul'un kaybedecek bir dakikası yok. Yani İBB içinde bu süreçte neler olabileceğine dair bir takım elbette duyum ve tespitlerimiz var. Somut tespitlerimiz var. Bazı kuruluşlara başvurup iptal edemedikleri dijital verilerin silinmesi için neler yaptıklarını biliyoruz. Bunları günü geldiğinde, yetkiyi alıp oraya gittiğimizde neler olduğunu paylaşacağız. İSPARK'ta neler döndüğünü biliyoruz, personelin nasıl baskı altına alındığını biliyoruz. Bizler seçilmişleriz, bizler geçiciyiz. Orada çalışanlar ise daimi unsurlar. Kendilerine yaptırılmak istenen usulsüz iş ve işlemlere dur desinler. 16 milyonun vicdanı onların elinde. Hiç mi hata olmaz, elbette olur. Siyasi şovlara gerek yok. Gösterdiler diye gösteriyorum. Bizde de onlarcası var, başvurularımız var." şeklinde konuştu. "LÜTFEN YSK USÜLLERE, GEÇMİŞTEKİ UYGULAMALARINA SADIK KALSIN" Bakırköy'de partisi adına yaşanan bir maddi hatadan bahseden İmamoğlu, "CHP'nin 177, YSK'da 1 olarak işaretlenmiş ve hala düzeltilmemiş bir sandık evrağı onlarcası var bunların. 1239 numaralı sandık oyumuz 177, YSK'da ise 1. Bunlar olacak. Bunların sürece tesir etmediği ortadadır. Geçersiz oyların sayılması, o sandıklarda görevliler var. Şerh koyulanlar var bunlar somut işlemlerdir. Genel üzerinden yapılanlar soyuttur. Usuller, uygulamalar vardır. İstanbul'a, bugüne özel kararlar alınırsa bu toplumun vicdanında asla kabul görmez. Sürecin takipçisi YSK'dır. lütfen YSK usüllere, geçmişteki uygulamalarına sadık kalsın." dedi. "TOPLUM VİCDANINI SIZLATMAYIN SÜREÇ HASSASTIR" Süreci 16 milyon insan adına takip ettiğini ifade eden İmamoğlu, "Bir ilçenin seçimi yapılmış Büyükçekmece 68 oy rakibimiz adına geçersiz çıkmış 25 bizim adımıza bu farklı ilçelerde farklı sonuçlar da çıkabilir. Geçmişte yapılan uygulamaların aksine hareket ederek güvensizlik yaratılıyor. Bu tarz güvensiz ortamlarda insanların aklında şaibe uyanıyor. Bizim arkadaşlarımız il, ilçe günlerdir nöbet tutuyor. Toplumun vicdanını sızlatmayın. Süreç hassastır. Süreç devlet adamlığı hassasiyeti ister. Bu ülkenin yetkileri kişileri parti merkezlerinde toplantı yapacaklarına, bu sürecin en hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlamalıdır. Dünyanın sonu değil 16 milyon insan mutlu." diye konuştu "HIRSIZLIK GİBİ LAFLAR SÖYLEYEREK İNSANLARI YARGILAMASINLAR" Dün Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretlerden bahseden İmamoğlu, "Dün Ankara'daydım, sözümü tuttum. Gördüğüm mutluluk, toplumun kabullenişinin göstergesidir. Lütfen yetkili kişiler de bunu anlasın ve gereğini yapsınlar. Tüm iradenin hükümette olduğu, sandık kurullarının oluşması hükümet yetkisinde, seçimlerin hemen öncesinde 1 milyon kişiyi görevli yaptık diyen kendileri. Bütün bunlar ortadayken en şaibeli seçim diyerek, ya da ahlaksızca hırsızlık gibi laflar söyleyerek insanları yargılamasınlar. Hadlerini bilsinler" şeklinde konuştu. "BAHÇELİ'NİN BU SÜRECE DAİR KATKILARINI TALEP EDİYORUM" Sürecin sağlıklı bir şekilde yarın neticelenmesinin elzem olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Ben gerektiğinde sıklıkla sizinle buluştum, arkadaşlarım zaten takipte. Yoğunlulukla bir şekilde devam edecekler. Ben bir yandan İstanbulla ilgileniyorum. İstanbul'un sorunları ile ilgileniyorum dün yapmıştım, bugün de yapıyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye seslenmek istiyorum. 'Seçim bir oyla da kazanılır'demişti, Bahçeli'nin bu sürece dair katkılarını talep ediyorum. Bu sürece katkı sunmalılar. Bu süreci kişisel kaygıları, hataları, kendi aralarındaki kavgaları olan insanların önünde Bahçeli'nin set kurmasını talep ediyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak talep ediyorum." dedi. "CUMHURBAŞKANI SAYIN ERDOĞAN TARAFINDAN DA BU SÜRECİN NOKTALANMASI İÇİN ADIM ATMASINI TALEP EDİYORUM" Ekrem İmamoğlu, "Sayın Erdoğan'dan da bunu talep ediyorum. Toplumun bu ızdırabı çekmemesi, vicdanlara sığmayan bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından da bu sürecin noktalaması için adım atmasını talep ediyorum. Birbirimiz kutlamayı, birlikte çalışmayı, normalleşmeyi, bir arada milli meselelerde nasıl yan yana durabileceğimizi gösterecek bir atmosferi sağlama görevimiz var. Bu anlamda kendilerine süreci takip etme çağrısı yapıyorum. Bu çağrıyı her gün yapacağım" ifadelerini kullandı. "NORMALLEŞELİM ÇAĞRIM BUDUR" Ekrem İmamoğlu konuşmasının son bölümünde de, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a seslendikten sonra göstermek istiyorum. Yıl 1994. Refah Partisi Genel Başkanı geliyor, SHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve o seçimi kazanan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ikisinin elini ayağa kaldıran, rahmetli Sayın Necmettin Erbakan. Nedir yani ya. Hangi dönemde yaşıyoruz. 21'inci yüz yıldayız. 2019'dayız. Sene 1994. 25 yıl önce, 25 yıl sonra, kazananın elini ayağa kaldırmak bu kadar zor mu Allah aşkına? Gelin elimizi ayağa kaldırın. Biz de bu cennet vatanın saygın bir vatandaşı olarak, 82 milyon saygın vatandaşın yaşadığı bu cennet vatanın ve 16 milyon insanın yaşadığı bu cennet İstanbul'un belediye başkanlığını en güzel şekilde yapmaya başlayalım. Normalleşelim. Çağrım budur, adalet istiyorum." diye konuştu. - Meriç