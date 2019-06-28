Ekrem İmamoğlu, mesaisine başladı: Prensiplerden vazgeçilmemesi için talimatım var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk mesai gününde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, işten çıkarma konusuna da değinerek, "Tümüyle bu adaletsizlik duygusunu ortadan kaldırmak için gerçekten bu alanda liyakati ve adaleti sağlayacağız. Bu konuda arkadaşlarıma bu prensiplerden sonuna kadar vazgeçilmemesi için talimatım var." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldıktan sonra mesaisine başlamak amacıyla 09.00 sıralarında Saraçhane'deki başkanlık binasına geldi.

İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE DETERJAN DÖKTÜLER

Vatandaşlar tarafından karşılanan İmamoğlu'nun önüne deterjan döküldü. Bir vatandaş, "Başkanım, İstanbul'daki kirliliği, çamaşır suyu ve deterjanla temizleyip, tertemiz bir sayfa açıp, halkı demokratik ve şeffaf bir şekilde yönetmenizi istiyorum." diye konuştu.

Duruma şaşıran İmamoğlu, vatandaşların temiz ve şeffaf bir yönetim isteğinin yerine geleceğini ifade etti. Çalışanlarla tek tek tokalaşan İmamoğlu, daha sonra içeri girdi ve mesaisine başladı.

ŞEFFAFLIK VURGUSU

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yapacak çok işleri olduğunu ve yoğun bir mesai sürecine başladıklarını söyledi.

Toplumu ilgilendiren her konuyu şeffaflıkla medya ile paylaşacaklarını aktaran İmamoğlu, "Tabii ilk mesai gününde yapılacak çok şey var. Elbette ki belediyemizin ilk 100 günlük planında, planladığımız işlerin derhal devreye alınması noktasındaki konuları konuşacağız. Elbette ki kadromuzla, mevcut kadroyla eşleştireceğimiz, politikalarımız üzerinden bir eylem planımız olacak. Sabah ilk işimiz bununla ilgili ekiplerimizle oturup konuşabilmek." ifadelerini kullandı.

MÜLTECİ SORUNU

Öncelikli atılması gereken adımları her zaman dile getirdiklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Örneğin her yerde dile getirdiğimiz, mülteci konusu. Hızlıca bu konuda bir eylem planımızı, kurum içindeki mevcut ekiplerle kurum dışından katacağımız diğer arkadaşlarımızla beraber, çok üst seviyede politikalar üretmek ve devletimizin ilgili kurumlarıyla da iyi bir iş birliği yaparak başlatacağız. Bu gerçekten sokakta saha da sıklıkla dile getirilen ve bizi üzen olayları yaşatmaktadır. Halkımızın bu sesine kulak veren bir belediye olacağız. Elbette ki deprem bizim çok öncelikli konularımız. Kurumsal projelerimizin dışında bu iki konu, depremle ilgili yapacağımız eylem planımızı hızlıca harekete geçirmek ve bu konuyla ilgili kısa ve orta vadeli diye tanımlayacağımız eylemlerimizi göreceksiniz adım adım harekete geçireceğiz."

KÖPRÜLERDEKİ BAKIM-ONARIM VE TRAFİK

İmamoğlu günlük yaşamı olumsuz etkileyen konulara el atacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"An itibarıyla hem birinci köprüden hem ikinci köprüden yapılan tamir ve tadilat işleri dolayısıyla gerçekten trafik sorunu yaşanmakta. Biz bunu nasıl takviye edebiliriz ve nasıl çözümleyebiliriz konusunda önerilerimiz, tavsiyelerimiz ve harekete geçireceğimiz deniz ulaşımı olsun diğer birkaç hususla ilgili hamlelerimiz olacak. Bunun ilk konularından birisi bu olacak. Hem üçüncü köprü hem de diğer geçişlerle ilgili de bir kısım tavsiyelerimiz olacak. Bunları da bugün itibarıyla acil İstanbul'un konusu olarak gündemimize aldık. Yaptığımız tüm iş ve işlemleri vatandaşımıza bildirmek maksatlı vatandaşımızla şeffaf bir bağ kurmak maksatlı bir süreci harekete geçireceğiz. Vatandaşlarımızın bizim göremediğimiz önerilerini bize büyük katkı sunacağı geri dönüşleri elde etmiş olacağız."

"İŞTEN ÇIKARMA" İDDİASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Son günlerde sosyal medyada bazı çalışanların işten çıkartıldığı konuşuluyor. Bununla ilgili bir incelemeniz var mı?" sorusu yöneltilmesi üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinde hangi konu varsa inceleyeceğiz. Tabii ki sıralaması var. Ama insan kaynağı da çok önemli noktalarından bir tanesi. Eğer haksız yere işten çıkarılma varsa, eğer haklı olmamasına rağmen şu anda Büyükşehir Belediyesinden maaş alan varsa yani her iki husus da irdelenecek, incelenecek. Kaldı ki 1,5-2 aylık dönem içerisinde bir kısım işe alımla ilgili de bize ulaşan ihbarlar var. İştirakler üzerinden daha bu konuyu da araştıracağız. Adil olunmuş mu? İşe alımlarla ilgili nasıl bir uygulama ortaya konulmuş, sınavları, mülakatları, nasıl bir inceleme, nasıl sorularla insanlar elenmiş? Tümüne bakacağız."

"TALİMATIM VAR"

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konularda hassasız çünkü meydanlarda en çok verdiğimiz söz şu: Adil olmak. Liyakate göre hareket etmek. Asla torpille, bu torpil şahsi torpil olabilir, parti torpili olabilir. Benim partimmiş, başkasının partisiymiş hiç umurumuzda değil. Adaleti ve liyakati bu kuruma kazandırmak adına tümüyle bu bahsettiğiniz insan kaynaklarının mevcut durumu olsun, kuruma girişleri olsun, son yakın plan içerisindeki 5,6 aylık dilimde ve bundan sonra bu konudaki hassasiyetimizi şeffaflık metoduyla göreceksiniz sizlerin önüne servis edeceğiz. Siz de aslında analiz edebilme ve bu süreci irdeleyebilme şansına sahip olacaksınız. Gerçekten toplumda, emek konusunda, işe girme konusunda, bu adaletsizlik duygusunu yenmediğimiz takdirde bir toplumsal huzur elde etme şansımız çok zor. En başta anneler, babalar, sonra gençler, herkes, hatta çocuklar niye? Çünkü anne ve babaları işe girecek ve onların ekmekleriyle hayatlarını geçirecek. Çocuklar bile annelerine babalarına adaletsizlik yapıldığı konusunda bir inanca sahipler. Tümüyle bu adaletsizlik duygusunu ortadan kaldırmak için gerçekten bu alanda liyakati ve adaleti sağlayacağız. Bu konuda arkadaşlarıma bu prensiplerden sonuna kadar vazgeçilmemesi için talimatım var. Asla. Bu dediğimiz sorgulamaları da yaparak tadil edebileceğimiz birtakım iş ve işlemleri de yaparak düzelteceğiz."