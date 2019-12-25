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İmamoğlu: Milyonlarca insanımızın canını tehlikeye atmamızı nasıl bizden bekliyorsunuz?

Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hakikaten bu projeye 'Evet' dememizi, milyonlarca insanımızın canını tehlikeye atmamızı nasıl bizden bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

25.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:51 İmamoğlu: Milyonlarca insanımızın canını tehlikeye atmamızı nasıl bizden bekliyorsunuz?

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"MİLYONLARCA İNSANIMIZIN CANINI..."

Bu projenin hem İstanbul'un güvenliği hem de Trakya'nın savunması için stratejik bir ihanet projesi olduğunu belirten İmamoğlu, "Kanal İstanbul demek 8 milyonluk nüfusu bir adaya hapsetmek demek. Milyonlarca insanı deprem esnasında canını nasıl koruyacaksınız? Bu proje hem İstanbul'un güvenliği hem de Trakya'nın savunması için stratejik bir ihanet projesidir. Hakikaten bu projeye 'Evet' dememizi, milyonlarca insanımızın canını tehlikeye atmamızı nasıl bizden bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"DEPREM RİSKİNİ TETİKLER"

Bu projenin İstanbul'da deprem riskini artıracağını vurgulayan İmamoğlu, "Kanal İstanbul demek kesinlikle deprem riskini tetiklemek demek. Milyonlarca insanın can kaybı kapıda beklerken bunu konuşmak ve tartışmak bile cinayettir. bugüne ait bir sorun değildir. Öyle raporlara öyle gecelik değişiklikler yapılıyor ki, fay hattını değiştirdik de diyebilirler. Kanal güzergahı boyunca yapılacak yapılaşma büyük risk taşıyor. Zemin yapısı ne yazık ki heyelanlara çok müsait. Bu bölgede pek çok jeoteknik sorun söz konusu. Proje, 1, 2 ve 3. derece deprem bölgelerinde yer alıyor" şeklinde konuştu.


Trakya Bölgesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Deprem, Politika, Güncel

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