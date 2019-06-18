18.06.2019 12:56
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İmamoğlu Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Kaynak: DHA
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Akademetre Araştırma Şirketi: Kararsız kitlenin oranı 7,1'e indi
Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor
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