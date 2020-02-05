İmamoğlu müjdeyi verdi! Deprem dayanıklılık testi 8 bin liradan 300 liraya düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, binaların depreme karşı dayanıklılığını ölçmek için yeni ve ekonomik bir modele geçileceğini söyledi. İmamoğlu, normalde 7.500-8 bin lirayı bulan işlemin yeni sistemle 250-300 liraya yapılacağını belirtti.

Twitter üzerinden açıklama yapan İmamoğlu şunları söyledi:

"İstanbul'da bir binanın depreme karşı dayanıklılığını ölçmek 7.500-8 bin TL'yi buluyordu. Şimdi yeni, hızlı ve ekonomik bir modele geçiyoruz. Mekanik tabanlı tarama yöntemleriyle sadece 250-300 TL bedelle 750 bin binayı hızla kontrol edeceğiz."

2060 YILINDA BİTECEK

Ayrıca İmamoğlu'nun paylaştığı videoda, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın açıklamalarına yer verildi. Kahraman, deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde ilerlendiğinde binaların kontrolünün 2060 yılında biteceğini ifade etti.