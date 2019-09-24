İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecinde başlattığı kampanyada, İmamoğlu'na 50 TL'lik bağış yapmasının ardından İBB tarafından 31 Mayıs tarihinde sözleşmesi feshedilen, Ağaç ve Peyzaj AŞ personeli Başkapan işine geri döndü.

CHP'Lİ YARKADAŞ: BAŞKAPAN'I UNUTMAYACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİK

CHP'nin eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Başkapan'ın işe döndüğünü söyleyerek, "Ekrem İmamoglu'nun adaylık sürecinde düzenlenen kampanyaya 50 TL'lik bağış yaptığı ve yandaş medyaya yapılan kıyakları deşifre ettiği için işinden kovulan İBB çalışanı Nuri Başkapan, bu sabah işinin başına döndü. Başkapan'ı unutmayacağımızı söylemiştik… Teşekkürler İmamoğlu" dedi.

NE OLDU?

İstanbul seçimlerinin 6 Mayıs 2019'da iptal edilmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için başlatılan kampanyaya 50 TL'lik bağış yapan İBB personeli Nuri Başkapan, sosyal medya hesabından iptal kararını eleştirerek yaptığı bağışa ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

İBB şirketlerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin 5 yıllık personeli Başkapan'ın iş akdi sosyal medya paylaşımı nedeniyle yönetimin kayyumda olduğu dönemde 22 Mayıs 2019 tarihinde feshedildi. Nuri Başkapan'ın işten atılması kamuoyunda tartışma yaratmıştı.