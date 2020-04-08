İmamoğlu’na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, "Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" şeklinde ifadeler içeren e-postaları gönderen T.G. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Avukatlar, emniyet birimlerine de şikayet edilen şüpheli hakkında 12 gündür bir işlem yapılmadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e-posta adresine 27 Mart tarihinde "Lütfen oku. Yoksa başına çok büyük felaket gelecek" başlıklı bir ileti geldi.

"ÖLDÜRECEĞİM KİŞİYE ÖNCEDEN HABER VERİRİM"

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, tehditlerle dolu e-postada şu ifadeler yer aldı: Bak İmamoğlu Ekrem denen zavallı senin kanını akıtır sana içiririm! Bunu kayıtlara geçsin diye yazıyorum istediği şekilde şikayetçi olma vs. hakkın var. Senin kanını akıtır sana içiririm! Haddini bilmeyi ya öğreniyorsun ya da o boynunu kırıp kafa derini yüzüp ayağıma paspas yapıyorum. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, e-postayı atan T.G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 28 Mart'ta suç duyurusunda bulundu, Emniyet birimlerine de bildirilerek, şikayetçi olundu.

ANKARA'DA İKAMET ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Avukatlar, şüphelinin Ankara'da ikamet ettiğini, adresinde bulunamadığının kendilerine söylendiğini belirterek, şikayetin üzerinden 12 gün geçmesine rağmen henüz bir işlem yapılmadığını söyledi.

Suç duyurusunda; T.G'nin e-postada yazdığı ifadelerle, Ekrem İmamoğlu'nun can güvenliğini tehdit ettiği vurgulanarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın canına zarar gelmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

"Seni öldüreceğim" ifadesinin Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin 2014 ve 2019 tarihli iki kararında tartışmasız şekilde 'tehdit' olarak kabul edildiği ve bu suçun elektronik iletişim araçlarıyla da işlenebileceğinin açıkça belirtildiğini vurgulandı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve "12 gündür herhangi bir işlem yapılmadı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, zanlı hakkında yakalama çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Açıklamada, "Müştekinin avukatları tarafından 28 Mart 2020 tarihli suç duyurusu aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma defterine kaydedilmiş, 'acele iş' başlığı altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazılan 30 Mart 2020 tarihli yazı ile de 'Şüphelinin açık kimlik ve adresinin tespit edilerek yakalanması, şüphelinin cep telefonu, bilgisayar veya sosyal medya kullanımına uygun dijital materyallerine el konulması' talimatı verilmiştir. Şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir" denildi.