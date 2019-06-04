İmamoğlu'na memleketi Trabzon'da coşkulu karşılama

Kaynak: İHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon'a gelişinde havalimanında coşkuyla karşılandı.Davul zurnalarla yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu, VIP Salonu çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. İmamoğlu, öncelikle tüm Karadeniz'in ve hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirterek "Güzel bir bayram gezisi olacak. Uzun süredir gelemiyordum Trabzon'a. Gerçekten bir ukdeydi. Seçime denk düştü, tam ortasına denk geldi ama olsun. Köyümü ziyaret edeceğim. Aile büyüklerimin mezarlarını ziyaret edeceğim. Yarın Trabzon'da, sonra Giresun'da sonra Ordu'da bir bayramlaşmamız var. Özlemle geliyorum, kucaklaşmaya geliyorum. Trabzon şehri benim doğduğum şehir. Bu güzel şehir benim kimliğimin benliğimin oluştuğu yer. Bütün hemşehrilerim ile kucaklaşmaya geldim, buluşmaya geldim. Beslendiğim bu kentin insanları ile bayramlaşmaya geldim. Bütün özlemim ile buradayım. Karadeniz'i doğduğum şehri çok seviyorum. Her zaman duamdır. Öncelikle Allah'ım benim aileme ve doğduğum bu topraklara mahcup etme diye duam budur. Bu güzel kentte bulunmaktan büyük keyif duyuyorum" dedi.İmamoğlu'nun bugün aynı zamanda 49. doğum günü olduğu öğrenilirken, karşılamanın ardından Düzköy ilçesine doğru hareket etti. - TRABZON