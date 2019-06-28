28.06.2019 09:40
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İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında "oğlum" diyerek hitap eden ve herkesin tepkisine yol açan Erkan Tan'ın bu davranışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız ettiği ortaya çıktı.

Katıldığı canlı yayında A Haber Sunucusu Erkan Tan ile ilgili konuşan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Tan'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın rahatsız olduğunu söyledi.

Selvi, CNN Türk'te Hande Fırat 'ın sunduğu Gece Görüşü programında seçim dönemi boyunca iktidara yakın medyanın dilinin AK Parti MYK üyeleri tarafından da eleştirildiğini ifade etti.

ERKAN TAN, ERDOĞAN'I DA RAHATSIZ ETTİ

A Haber Sunucusu Erkan Tan'ın Ekrem İmamoğlu 'na "oğlum" diye hitap etmesinin AK Parti MYK'da gündeme geldiğini belirten Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Tan'dan rahatsız olduğunu açıkladı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI DA O RAHATSIZLIĞA KATILIYOR"

Selvi ' ' İstanbul 'da milyonlarca insanın oyunu alan bir belediye başkanı için canlı yayında oğlum diye hitap eden bir programcı vardı. Orada o rahatsızlık dile getiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da o rahatsızlığa katılıyor. Elbetteki AK Parti'nin görüşlerini temsil imkanı olan isimler ortaya koyar ama kitleler öyle anlamıyor'' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na oğlum diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş
İstanbul , Ekrem İmamoğlu , Recep Tayyip Erdoğan , Erkan Tan , Politika , Güncel

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