08.07.2019 12:22
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İmamoğlu'na tebrik ziyaretler

İmamoğlu

İstanbul DHA KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Eşkişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski İBB başkanı Nurettin Sözen, Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretlerinde bulundu.


İstanbul DHA KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Eşkişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski İBB başkanı Nurettin Sözen, Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretlerinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ayrı ayrı kabul etti. İlk ziyareti saat 10.00 sıralarında Yönlüer yaptı. İmamoğlu, ardından Büyükerşen ile bir araya geldi. Daha sonra eski İBB Başkanı Nurettin Sözen gelerek Erşen ve İmamoğlu ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: DHA
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