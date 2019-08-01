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Ekrem İmamoğlu'ndan TFF Başkanı'na UEFA Süper Kupa sitemi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri devam ediyor. TFF yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten İmamoğlu, Vodafone Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finali öncesinde hazırlıkların gecikmesi sebebiyle sitem etti.

01.08.2019 14:53
Ekrem İmamoğlu'ndan TFF Başkanı'na UEFA Süper Kupa sitemi!

İmamoğlu'nu Kolombiya eski Cumhurbaşkanı Andres Pastrana Arango, Brezilya İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto França, Yunanistan Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Turkcell Genel Müdürü Murat Gürkan ziyaret etti. TFF Başkanı Özdemir'e, yönetim kurulu üyeleri Servet Yardımcı, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Mustafa Hacıkerimoğlu ve Kadir Kardaş eşlik etti.

"MİSAFİRPERVERLİKTEN ŞÜPHEMİZ YOK"

TFF yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten İmamoğlu, "TFF, Türkiye'nin en fazla konuşulan ya da en fazla ilgi duyulan kurumlarından bir tanesi. Futbol sevdalısı bir ülkeyiz. Sizlere başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Bir yandan sezona hazırlık yapılıyor. Bir yandan kulüplerin sorunları var, onlara çözüm olacaksınız. Spor yöneticiliğinden gelen bir tarafımız var. Önümüzde de 14 Ağustos'ta, Türkiye'nin ve İstanbul'un ev sahipliği var UEFA Süper Kupa'yla ilgili. Bir gündemimiz de o. Bu sene çok yoğun bir seçim gündemi yaşandı. Gönül isterdi ki, İstanbul bu işe 6-7 aydır hazırlık yapsın, dünya çapında bir misafirperverlik göstersin. Misafirperverlikten şüphemiz yok ama daha büyük bir tanıtım ve organizasyonla, futbolun çarpan etkisiyle turizme ve onun dışında birçok yönüyle daha yüksek bir karşılama olsun diye beklerdik ama Türkiye'nin ve İstanbul'un gündemi yoğun. Belki biraz sadece işin federasyon tarafında kaldı" dedi.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Kendilerinin de bir seçim dönemi yaşadıklarını belirten Özdemir ise, "1 Haziran'da göreve geldik ama önceki yönetimde de olduğumuz için bu programla devam ettik. Eski İBB Başkanı'yla da valilikle de görüşmeye devam ettik. Asıl organizasyon UEFA'da. Hepimiz, UEFA'nın organizasyonuna yardım etmek için çalışacağız. Organizasyon komitemiz zaten çalışıyor. İnşallah sizle beraber de çalışacağız" karşılığını verdi. TFF heyeti, görüşmenin sonunda İmamoğlu'na, arkalarında adının yazılı olduğu biri beyaz 61 numaralı, diğeri kırmızı 34 numaralı 2 farklı Türk Milli Takımı forması hediye etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye, Politika, Spor, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (12)
RÜŞTÜ: Süt vaad eden riv riv deyapar tatil yakışıyor der bunu başkan diye seçtiler her şey çok güzel değilmi vay vaay
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BODRUM: bırık bu işleri. iş yapmayı düşünmüyormusun. hani herşey güzel olacaadı
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KAMER: Hala tebrik ziyaretleri tatilden fırsat bulup İstanbulbula bir uhradı trafik sorununu ne zaman çözülecek makam arabaları yenikapıda nezaman gösterilecek ve vaadlere halbuki her şey çok güzel olacaktı ama olmuyor adama tatil yakışıyormuş kafaya bak
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KOC GÖRBETCİ: Fener bahce bizi yeterince dönyaya tanıtı ÇOK misafirperveriz 2 macta 11 gol yedi Yetmezmi:)))))))))))))))
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KENAN: BİLMİYORKİ KENDİNİ. NASIL GÜNDEME GETİRE BELEDİYE İŞLERİNİ YAP SANANE FUTBOLDAN İCRAAT YOK VARSA YOKSA TİYATRO ANTRİKOUNU YE
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6 0
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İMAMOĞLU HEP LAF LAF LAF: İMAMOĞLU YETER ARTIK LAF KALABALIĞI YAPTIĞIN. NE ZAMAN İCRAAT YAPACAKSIN. ATIP TUTTUĞUN VAATLERİNİ NE ZAMAN YERİNE GETİRECEKSİN.
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DİKEN: tatilden fırsat bulursa icraat olacak(TATİL ONA YAKIŞIYORMUŞ)
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17 3
MÜFİT: Adamın geldiği bünden beri 1 tane icraati projesi çözüm planı hiçbirşeyi yok tek yaptığı boş boş gezip sağa sola laf atmak. Millete faydalı bir icraat yaptıysa söyleyin bilelim var mı ?
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KAMBOÇYALI: yerli ve milli ampullar Yunan konsolos ziyaret etti diye adamı çarmıha gererler :D :D
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BENCE: adam seçildiği gün bıraksalardı icraat yapardı ama bencil hep ben hep bana düşüncesindeki insanlar rahat bırakmadı onlara sitem edin
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