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İmamoğlu'na tehdit soruşturması: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na e-postayla yapılan tehdide yönelik "Şüpheli hakkında 12 gündür bir işlem yapılmadı" şeklindeki haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca basın açıklaması yapıldı.

08.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:48
İmamoğlu'na tehdit soruşturması: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na e-postayla yapılan tehdide yönelik "Şüpheli hakkında 12 gündür bir işlem yapılmadı" şeklindeki haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca basın açıklaması yapıldı. Açıklamada,  "acele iş" başlığı altında emniyet müdürlüğüne şüphelinin yakalanması talimatı verildiği, yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, bugün yayınlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm' ifadelerini içeren e- posta ile tehdit eden T.G hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç bulunulduğu ve 'İlgili emniyet birimlerine şikayet edilen şüpheli hakkında 12 gündür bir işlem yapılmadı' haberinin, 'gerçeğe aykırı' olduğu belirtilerek 'açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur' ifadesi kullanıldı.

"ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"Açıklamada, "Müştekinin avukatları tarafından 28 Mart 2020 tarihli suç duyurusu aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma defterine kaydedilmiş, 'acele iş' başlığı altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazılan 30 Mart 2020 tarihli yazı ile de 'Şüphelinin açık kimlik ve adresinin tespit edilerek yakalanması, şüphelinin cep telefonu, bilgisayar veya sosyal medya kullanımına uygun dijital materyallerine el konulması' talimatı verilmiştir. Şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ekrem İmamoğlu, Başsavcı, Güncel
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