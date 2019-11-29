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İmamoğlu'nda denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dikti

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, denetimli serbestlik yükümlüsü 15 kişi, 120 fidanı toprakla buluşturdu.

29.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:00İmamoğlu'nda denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dikti
'nın ilçesinde, denetimli serbestlik yükümlüsü 15 kişi, 120 fidanı toprakla buluşturdu.
Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, kurumlarının yanı sıra, kaymakamlık, İmamoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, "Bugün Fidan Yarın Nefes" sloganıyla milyonlarca fidanın toprakla buluşmasını sağlayan ve 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Denetimli serbestliğin, şüpheli, sanık ve hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, onların iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza ve infaz sistemi olduğunu anlatan Yeşil, "Bugün harnup, defne ve çeşitli meyve fidanlarından oluşan 120 fidanı toprakla buluşturacağız. Bu etkinlikte 15 denetimli serbestlik yükümlümüz kamu hizmeti kapsamında çalışma yapacak." dedi.
Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

İmamoğlu, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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