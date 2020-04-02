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İmamoğlu'ndan 900 bin TL bağışı bloke eden Vakıfbank'a çağrı: Bu vebalin altında kalmayın

Vakıfbank'ın, yardım kampanyası için toplanan 900 bin TL'yi bloke ettiğini açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu "O ne sizin ne de belediyenin parası, ihtiyaç sahiplerinin parası. Bu vebalin altında kalmayın." çağrısında bulundu.

02.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:17
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Mart'ta başlattığı yardım kampanyası İçişleri Bakanlığı tarafından durduruldu. Sonrasında bağışlar için açılan hesaplardan birinin bulunduğu Vakıfbank'ın, kampanya için toplanan 900 bin TL'yi bloke etti. İBB Başkanı İmamoğlu "O ne sizin ne de belediyenin parası. Onlar İhtiyaç sahiplerinin parası. Bu vebalin altında kalmayın." sözleriyle tepki gösterdi.

İmamoğlu yaptığı açıklamada "Bir devlet bankası olan Vakıfbank'ın yönetimine sesleniyorum; bu milletin gözünden düşmek istemiyorsanız, ihtiyaç sahibi İstanbulluların ahını almak istemiyorsanız, 2 bin 100 kişinin gönülden ve güvenerek İBB'ye bağışladığı o 900 bin lirayı derhal gönderin." ifadelerini kullandı.
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İmamoğlu’ndan 900 bin TL bağışı bloke eden Vakıfbank’a çağrı: Bu vebalin altında kalmayın

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Bankası, Dünya

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Ekrem İmamoğlu'ndan 900 bin TL bağışı bloke eden Vakıfbank'a çağrı: Bu vebalin altında kalmayın
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