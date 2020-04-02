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İmamoğlu'ndan 900 bin TL bağışı bloke eden Vakıfbank'a çağrı: Bu vebalin altında kalmayın

Vakıfbank'ın, yardım kampanyası için toplanan 900 bin TL'yi bloke ettiğini açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu "O ne sizin ne de belediyenin parası, ihtiyaç sahiplerinin parası. Bu vebalin altında kalmayın.

02.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:24
Vakıfbank'ın, yardım kampanyası için toplanan 900 bin TL'yi bloke ettiğini açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu "O ne sizin ne de belediyenin parası, ihtiyaç sahiplerinin parası. Bu vebalin altında kalmayın." çağrısında bulundu.View on euronews İmamoğlu’ndan 900 bin TL bağışı bloke eden Vakıfbank’a çağrı: Bu vebalin altında kalmayın

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Bankası, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››İmamoğlu'ndan 900 bin TL bağışı bloke eden Vakıfbank'a çağrı: Bu vebalin altında kalmayın - Haberler

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