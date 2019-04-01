İmamoğlu'ndan, İstanbul'u Karıştıran "Teşekkür" Pankartlarına Suç Duyurusu!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçları kesinleşmeden İBB tarafından gece yarısı İstanbul sokaklarına asılan "Teşekkürler İstanbul" pankartları için suç duyurusunda bulundu. Binali Yıldırım'a twitter hesabından seslenen İmamoğlu, "Manipülasyon şimdi de İBB eliyle sürüyor. Gece yarısı pankart operasyonu sadece algı çalışmasıdır. Bu yanlışı şiddetle kınıyor, Binali Yıldırım Bey'e de kendini bu manipülasyona feda etmemesini öneriyorum. Bunun arkasındaki siyasi iradeye sesleniyorum, bu yetkisiz insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

"TEŞEKKÜRLER İSTANBUL" PANKARTLARI ASILDI

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da AK Partililerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi eliyle yaptığı manipülasyonuna dikkat çekti.

İstanbul'da seçimin kazananı kesinleşmeden AK Parti'nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binali Yıldırım kazanmış gibi manipülasyona başladı.

AK Parti'liler İBB eliyle Binali Yıldırım'ın pankartlarını İstanbul'da çeşitli yerle asmaya başladı.

YILDIRIM'A SESLENDİ

Sosyal medya paylaşımında Binali Yıldırım ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya seslenen İmamoğlu, "Manipülasyon şimdi de İBB eliyle sürüyor. Gece yarısı pankart operasyonu sadece algı çalışmasıdır. Bu yanlışı şiddetle kınıyor, Binali Yıldırım Bey'e de kendini bu manipülasyona feda etmemesini öneriyorum. " ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Pankart operasyonunu kınadığını söyleyen İmamoğlu, "Bu pankartı asan emekçilerin bir suçu yok. Bunun arkasındaki siyasi iradeye sesleniyorum bu yetkisiz insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.