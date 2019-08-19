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İmamoğlu'ndan belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

19.08.2019 11:45 İmamoğlu'ndan belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.



Diyarbakır, Mardin, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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