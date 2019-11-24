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İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP'li" iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. İmamoğlu, "Partimiz halkına hizmet etmek zorundadır, Türkiye'nin birleştirici gücü olmak zorundadır. Diğer konular da benim ilgimin dışındadır." dedi.

24.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:50

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın 'de gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu iddia etmesinin yankıları sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Sözcü'nün haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen İmamoğlu, "CHP ile ilgili hiçbir sorun yoktur" dedi.

"KONU İLGİMİN DIŞINDADIR"

Konunun ilgisi dışında olduğunu belirten İmamoğlu, "CHP şu anda yerel anlamda mahalle seçimlerini yapıyor, ilçe seçimlerini yapacak. Kurultaya gidecek. Partimiz en düzgün, en başarılı dönemlerinden birini yaşamaktadır. Halkına hizmet etmek zorundadır, Türkiye'nin birleştirici gücü olmak zorundadır. Bu konuda da yol almaktadır. Diğer konular da benim ilgimin dışındadır." ifadelerini kullandı.

"DEDİKODULAR CHP GENEL MERKEZİ'NDE ÜRETİLDİ"

Beştepe'deki görüşme iddiasına, bugün Yalova'daki evinde düzenlediği basın toplantısıyla yanıt veren İnce, kendisiyle ilgili 'dedikoduların' CHP Genel Merkezi'nde üretildiğini savunmuş, "Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP'ye harcasalar emin olun iktidar olurlar" ifadesini kullanmıştı.

İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Genel Başkan 'Biliyorum, şaşırmadım, doğrudur' dedi. O zaman kandırılmış. Neyi biliyorsun, ne doğru? Kendisine sordum, cevap vermedi. Bunu öğrenmek benim hakkım" demişti.

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İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Beştepe, Politika, Güncel


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