İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a Gözlüklü Gönderme

Kaynak: İHA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde yeşil alan görmediğini söyleyen rakibi Binali Yıldırım'a, "Göremediyse benim gözlerim de bozuk, bak gözlük takıyorum, gözlük taksınlar. Çünkü en yeşil ilçelerden birisi Beylikdüzü" dedi. Sarıyer Belgrad Ormanı'nda sabah yürüyüşüyle güne başlayan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Maltepe ve Tuzla'da halk buluşmalarına katıldı. Çeşitli mahallelerde gerçekleştirilen halk buluşmalarında vatandaşlardan yoğun ilgi gören İmamoğlu, sorunlara yönelik çözüm önerilerinden bahsederek, seçimde destek istedi. Toplumun her kesiminden oy istediğini yineleyen Ekrem İmamoğlu, "Ben herkesin oyunu istiyorum. Ben her kesimin, her görüşün oyunu istiyorum. Yollarda farklı farklı işaretlerle siyasi partilerini ifade eden vatandaşlarımız var, kalpten söylüyorum hangi işareti yapıyorsa yapsın herkesin oyunu istiyorum. Herkesin oyunun hakkını vereceğime eminim. Bana oy vermeyenler, oy verenler, herkese hizmet edeceğim. Oy vermeyenlere lakap takıyorlar, oy vermeyenlere isim veriyorlar, oy vermeyenleri ayrıştırıyorlar, ağzıma alamam, ahlakım müsait değil. Annem bana hiç küfür etme dedi, kötü söz söylemeyi sevmem. Başta güzel annelerinizin ve babalarınızın sözünü dinleyin. Ben ne diyorum, oy verenlere kurban olayım, teşekkür ederim. Oy vermeyenlere de diyorum ki 1 Nisan'dan sonra onları pişman edeceğim. Onlara o kadar çok hizmet edeceğim ki, hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağım. Herkes benim insanım ya, 7 bölge 7 renk, burada herkes var" dedi."TUZLA METROSUNU İLK 5 YILDA GETİRECEĞİZ"Tuzla için metro çalışmasını önemsediğini söyleyen İmamoğlu, "Proje masamızda çok konuştuk. Tuzla'ya metro. Tuzla metrosunu çok önemsiyoruz. Tuzla metrosunu ilk 5 yılda Tuzla'ya getireceğiz, sizi aldatmayacağız. Tuzla'da sadece Tuzla'ya gelen metro değil, Tavşantepe metro hattı değil, aynı zaman Sabiha Gökçe'den Tuzla Organize Sanayi hattına da metroyu getireceğiz. Tuzla'da en büyük yaşam vadilerinden birini müjdeledik. Çocuklarımızın, ailelerimizin kolaylıkla gezeceği ve mutlu olacağı, bu şehrin nefes alacağı yerler olacak. Birilerinin gelip akşamdan sabaha o raya koca koca bina yapmalarına engel olacağız. Tuzla nefes alacak yer olacak. İstanbul'a yeşillik, güzellik lazım. İstanbul'un geleceğe pırıl pırıl hazırlanması lazım. Çocuklarımızın yarın bize isyan etmemeleri lazım. Bizim onları devraldığımız mirası güzel devretmemiz lazım" şeklinde konuştu.İMAMOĞLU'NDAN BİNALİ YILDIRIM'IN YEŞİL ALAN SÖZÜNE 'GÖZLÜK' GÖNDERMESİAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın dün Beylikdüzü programında söylediği, 'Beylikdüzü yeşil diyorlar, ben gelirken yeşil alan göremedim' sözlerine yönelik konuşan İmamoğlu, "Rakibim burada oturuyor, evi burada galiba. Dün benim ilçeme Beylikdüzü'ne gelmiş, demiş ki 'Yeşil alan diyor ama ben buraya geldim yeşil alan göremedim' demiş. Göremediyse benim gözlerimde bozuk bak gözlük takıyorum, gözlük taksınlar. Çünkü en yeşil ilçelerinden birisi Beylikdüzü. Kim oturursa otursun Tuzla'da eğer şehri hissetmiyorsan, sorunları çözmüyorsan bir anlamı yok. Yıllardır Tuzla ağlar durur. İlk ziyaretimde başkanlarımız bizi bu pis kokudan kurtar dedi, niye yapmıyorlar? Bizzat yerine gittim yanında duramadım, insanlara yazık değil mi kardeşim. Bunun çözümü yok değil, bu vatandaşa ilgisizlik. Vatandaşa ilgi göstermezseniz çözüm bulamazsın bütün pis kokulardan sizi kurtaracağım ama Tuzla'daki pis kokudan da sizi kurtaracağım" diye konuştu."TUZLA'DAN BÜYÜKÇEKMECE'YE KADAR SAHİL BOYU ULAŞIM VAAT EDİYORUM"Tuzla'dan Büyükçekmece'ye kadar uzanacak denizyolu ulaşımı projesini de hayata geçireceklerini kaydeden İmamoğlu, "Deniz ulaşımı çok önemli. Gireceksiniz Marmaray'ı bir uçtan bir uca bağlayacağız. Öbür ucunda neredeyse Büyükçekmece- Beylikdüzü, bu tarafta Tuzla-Pendik. Efendim neymiş, Marmara'da deniz ulaşımı olmazmış. Bal gibi olur. Her şeyden para kazanacağım dersen olmaz ama vatandaşa hizmet edeceğim dersen olur. Teknoloji buna müsait. Burada tersanelerde 'en kralını yaparız' diyorlar. İnsanlara rahat edecekleri bir deniz ulaşımı vaat ediyoruz hem de bütün Güney Marmara'da. Tuzla'dan Büyükçekmece-Beylikdüzü'ne kadar sahil boyu ulaşım vaat ediyorum. İnsanları hem denize ulaştıracağız hem de İstanbul'u Tuzla'dan birbirine bağlayacağız denizden" ifadelerini kullandı.(Mehmet Başa - Ferhat Yasak/İHA)