İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki başkanlık makamında gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın yap işlet devret modeli olmuyorsa da milli servet ile yapılacağını açıkladığı Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak para bulunacaksa veya para varsa Türkiye'nin çözüm bekleyen başka konuları olduğunu ifade eden İmamoğlu şöyle konuştu:

"Bu ülkenin işsizliği var. Bu şehrin deprem sorunu var. 'Çözeceğiz' deyip -cek'le -cak'la zaman geçiremeyeceğimiz sorunlar bunlar. Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ki 20 yıl geçti zaten. Bu kadar zaman sonra biz hala 50 bin yapıya riskli bina diyorsak konu bunlar. Kanal İstanbul iş değil, bir katliam. Milli sermayenin harcanacağı milli konular var."

"KANAL HATTI ÜZERİNDEKİ TÜM MÜLKİYETLERİ ARAŞTIRIYORUZ"

Kanal güzergahı üzerinde Katar ailesinin arazi satın aldığına ilişkin haberleri nasıl değerlendiği sorulan İmamoğlu, bunun sorunun sadece bir detayı olduğunu belirtti ve ekledi:

"Elbette o hat üzerindeki tüm mülkiyetleri biz araştırıyoruz şu an. Nasıl mülk hareketleri var buna bakıyoruz. Samimi ve milli bir süreçten mi bahsediyoruz yoksa başka bilmediğimiz şeyler de var mı? 135 milyon metrekare tarım alanından bahsediyoruz. Esas niyeti sorgulayacağız."

"FATİH SULTAN MEHMET 'SEN NE YAPIYORSUN' DERDİ"

İmamoğlu kanalın çevreci olduğu iddiasına var olan çevrenin korunması gerektiğini söyleyerek karşılık verirken kanalı savunanlarla ilgili olarak da şu cümleleri sarf etti:

"Gündüz bunu konuşup bunu savunup akşam rahat uyumadığına inandığım birçok bürokrat ve kabine üyesi var. Bu benim inancım. Bugün Fatih Sultan Mehmet dirilip ayağa kalksa 'Sen ne yapıyorsun?' der."

Kanal İstanbul projesi kendisi söylediği için iptal edilmemesi gerektiği gibi bir başkası dediği için de yapılmamalı diyen İmamoğlu, hala 'soracağız/tartışacağız' denmediğini ve sadece 'yapacağız' dendiğine dikkat çekerek bunun son derece yanlış bir tavır olduğunu belirtti.

"YETKİMİ SONUNA KADAR KULLANACAĞIM"

İmamoğlu "Bu girişimi nasıl durduracaksınız?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Ben birey Ekrem İmamoğlu olarak hukuki ne hakkım varsa kullanacağım. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak hukuki ne yetkim varsa kullanacağım. İstanbul halkı da bunu dert edinip mahkemelere yüz binlerce başvuru yapacaksa dava açacaksa açsın ve açmalı ama inşallah o boyuta gelmesin."

İmamoğlu birkaç ayda bir kandırmaca üç boyutlu görsellerin ısıtılıp kamuoyu önüne sunulduğuna dikkat çekti ve ortada henüz hiçbir bilimsel çalışma bulunmadığını yineledi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

A Haber'de, "Gündem Özel" programının konuğu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili sorulan sorulara açıklıkla yanıt verdi. Projenin tamamlanmasının yaklaşık 6 ila 7 seneyi bulacağını söyleyen Erdoğan, projeye karşı çıkan çevreler için de "Onların bir dikili ağaçları yok. Böyle güzellikler olduğu zaman da dayanamıyorlar. Dayanamazlar. Dayansalar da dayanmasalar da biz inşallah burayı yapacağız" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"YAP, İŞLET, DEVRET MODELİYLE MÜŞTERİ BULAMAZSAK MİLLİ BÜTÇEMİZLE YAPACAĞIZ"

Şu anda birilerini ciddi manada rahatsız ediyor. Neden rahatsız ediyor? Çünkü bunların bu ülkede bir dikili ağaçları bile yok. Böyle güzellikler olduğu zaman da dayanamıyorlar. Dayanamazlar. Dayansalar da dayanmasalar da biz inşallah burayı yapacağız.Eğer "yap işlet devret" yöntemiyle müşteri bulduk bulduk. Aksi takdirde biz burayı milli bütçemizle yapacağız.

"RÜYA OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİZ"

Şu anda ihale hazırlıkları son safhada. Hemen ihaleyi yapıp adımı atacağız. Farklı ülkelerle görüşmeler var. Ona göre de adımı atacağız. İnşallah bu projenin rüya olmadığını göstereceğiz."

DEV PROJE KAÇ YILDA BİTECEK?

Konuşmasının bu kısmında projenin bitirilmesinin ne kadar süreceği sorusuna yanıt veren Erdoğan şu şekilde konuştu, "Nereden baksanız tabi ki en az bir 6 - 7 yılı bulur. Ama her şeyiyle çok çok farklı, müstesna güzelliklere sahip ve dünyada adından bahsettirecek olan bir proje. 42 kilometre Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacak ve kısaltıyor tabi ki bir çok şeyi de. Bu açıdan bir güzelliği de var."