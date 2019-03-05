Ekrem İmamoğlu'dan, Erdoğan'a Binali Yıldırım Sorusu: Ona da Söyleyecek mi?

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Kağıthane'de sürdüren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ilçedeki muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantı'da İmamoğlu'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan'ın yanı sıra Millet İttifakının Kağıthane İlçe Belediye Başkan adayı İyi Partili Mehmet Aslan da eşlik etti.

"DIŞ GÜÇLER, İÇ GÜÇLER GEÇİN BUNLARI"

Programda yaptığı konuşmada seçim çalışmalarındaki siyasi üsluba dikkat çeken İmamoğlu, "Demokraside uzlaşmanın, hoşgörünün olmazsa olmaz bu tarz duyguların tamamen uzağında kin, nefret, bağırıp çağırmak, yok saymak, ötekileşmek. Yani 'Seçimde kazanmak için her yol mübah. Kazanalım Pazartesi bakarız' söylemiştim tekrar söylüyorum milletin kalbini kıra kıra, yok saya saya parçalaya parçalaya kazanılacak seçimi bu kardeşiniz istemiyor. Bu milletin huzura, keyfe, morale ihtiyacı var. Bunlar olduğu zaman bu milletin enerjisinin önünde hiçbir şey duramaz. Dış güçler, iç güçler geçin bunları. Bu millete moral, motivasyon lazım. Bizim en büyük projelerimizden biri de bu. Her zaman söylüyoruz bizi topluma moral katmaya, o insanları sürece en güzel bir şekilde hazırlamak için yol çıktık. İstanbullu tek bir ideal için büyük bir mücadele verecek. O da dünyanın en güzel kenti İstanbul'u oluşturma projesi. Dünyanın çekim merkezi İstanbul olacak." diye konuştu.

"AYNI ŞEYİ ONA DA SÖYLEYECEK Mİ MERAK EDİYORUM"

Rakiplerine çağrısını yineleyen İmamoğlu, rakipleri nerede isterse bir araya gelmeye hazır olduğunu belirtti. İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın "Ada da oturanlara Adalar Vapuru bedava olacak." sözüne ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin vaatlerini eleştirirken "Nereden bulacaksın o parayı?" sözünü hatırlatıp "Her şeyin kaynağı var. Hiç kuşkunuz olmasın. Aynı şeyi ona da söyleyecek mi merak ediyorum. Neyse…" şeklinde konuştu.

"BU MİLLET HERKESE HADDİNİ BİLDİRİR BAŞTA BEN"

31 Mart yerel seçimlerine yönelik 'Bu bir belediye başkanı seçtiğiniz bir seçim değil' diyerek sözlerini sürdüren İmamoğlu, "Anlayışın değiştiği ve yeni bir yerel yönetim anlayışının başlangıç anıdır. Bu sürece İstanbul'da bu kardeşiniz önderlik ediyor. Ben de diyorum ki beni seçmiyorsunuz kendinizi seçiyorsunuz. Kağıthane'de de sevgili başkanımı seçmiyorsunuz kendinizi seçiyorsunuz bu kadar net. Biz kibirli belediye başkanları olarak çıkıp beni seçtiniz diyecek insanlar değiliz. Bu millet herkese haddini bildirir başta ben. Hangi arkadaşım aynı kibirde olursa olsun inanın büyük mücadele vereceğim. Her arkadaşımızı kontrol edeceğiz. Dolayısıyla değerli kardeşimin Kağıthane'de seçilmesi Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehirde seçilmesidir. Birbirinden farkı yok." ifadelerini kullandı.

"SEÇİMDE KAZANMAYA HALK İLK DEFA BU KADAR YAKIN"

31 Mart yerel seçimlerini bir partinin değil herkesin kazanacağı seçim olarak değerlendiren Ekrem İmamoğlu, "Seçimde kazanmaya halk ilk defa bu kadar yakın. Bakın halk diyorum. Halk kazanacak çünkü. İki siyasi parti kazanmayacak, İstanbul ittifakı kazanacak bunu herkese anlatın. Herkesin kazandığı bir seçim olacak ve bunu yönetimde İstanbulluya biz yaşatacağız" dedi.