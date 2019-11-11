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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi: Basın açıklamamızı okuduğunda teşekkür edecektir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa'daki ileri biyolojik arıtma tesisinin projesini iptal etmesini "Gaflet" olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı basın açıklamamızı okuduğunda bize çok teşekkür edecektir." dedi.

11.11.2019 14:59 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:26

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayınlanan Meclis toplantısı öncesinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Silahtarağa'da inşa edilmesi planlanan ileri biyolojik arıtma tesisinin "temel atmama töreniyle" ilgili eleştirine yanıt verdi.

İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna, "Sıkı bir basın açıklaması yaptık. Ben tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı, o basın açıklamamızı okuduğunda bize çok teşekkür edecektir. Kaldı ki orada 70 bin metrekarenin üzerindeki arazide, 2 binin üzerinde ağacın içinde, belki de kendi eliyle diktiği 20-25 yıllık ağaçlar da vardır." dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI DA MUTLU OLACAKTIR"

Erdoğan'a hitaben "Onların da kurtulduğuna mutlu olacaktır." diyen İmamoğlu, "Orada derin bir teknik açıklama var, İstanbul halkına. Neredeyse 1,6 katrilyonluk yanlış yatırımın önünü keserek, doğru noktalara, doğru yatırımı yapacak yönetim olma marifetiyle yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da mutlu olacaktır bu tavrımızdan" diyerek sözlerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa'da yapılması planlanan ve 1,6 katrilyona mal olması beklenen ileri biyolojik arıtma tesisi projesini iptal ettiğini duyurmuş ve bu konuda 'temel atmama' töreni yapmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Erdoğan da İmamoğlu'nun tavrını "Gaflet" olarak tanımlamıştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı, Politika, Ekonomi, Güncel


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