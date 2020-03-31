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İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın startını verdiği yardım kampanyasıyla ilgili "Hayırlı olsun ama inanın hayırlı olan o değil. Hayırlı olan şu anda Türkiye'nin yedek akçelerini, en kötü gün için tutulan fonlarını, Türkiye'ye açıp bu zor günleri atlatmamıza yönelik en az 2 yıllık ekonomik bir modeli oluşturmaktır" dedi.

31.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:09

Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de yayınlanan programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın startını verdiği yardım kampanyasına da değindi.

"EN AZ İKİ YILLIK EKONOMİ MODELİ OLUŞTURULMALI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında "Biz bize yeteriz Türkiyem'" sloganıyla duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili değerlendirmede bulunan İmamoğlu, "Biz ne duyduk: 'Biz bize yeteriz.' E hayırlı olsun. Ne diyeyim? Hayırlı olsun ama inanın hayırlı olan o değil. Hayırlı olan şu anda Türkiye'nin yedek akçelerini, en kötü gün için tutulan fonlarını Türkiye'ye açıp bu zor günleri atlatmamıza yönelik en az 2 yıllık ekonomik bir modeli oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşmasında kampanyanın startını şu sözlerle vermişti: "Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Her ilde ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenerek yardımların kendilerine sunulacağını ifade eden Erdoğan, "Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımızdan kimi üçer kimi altışar aylık maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldı. Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler."

İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Ayşenur Arslan, Türkiye, Politika, Güncel

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Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun

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