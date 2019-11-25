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İMAMOĞLU'NDAN GÜLHANE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardımcılarıyla birlikte Sarayburnu sahili ve Gülhane Parkı'nda incelemelerde bulundu.

25.11.2019 18:59 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:59İMAMOĞLU'NDAN GÜLHANE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

İSTANBUL DHA

Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardımcılarıyla birlikte Sarayburnu sahili ve Parkı'nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu'nun ilk durağı Sarayburnu sahilindeki Atatürk Anıtı oldu. Türkiye'deki ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olma özelliğine sahip heykel, geçmiş dönemlerde temizlik sorunuyla gündeme geliyordu. İmamoğlu, gazetecilerin bu yöndeki sorusuna, "Artık temizliğinden sorumlu bir ekibimiz var. Temizliğinden ziyade bu güzel ortamın İstanbul halkına yıllardır açılmaması ve bu şekilde, gördüğünüz halde durması acı. Bunu gidereceğiz. Burada güvensiz, düzensiz, hiçbir kullanım fonksiyonu olmayan bir düzende Sarayburnu. İstanbul'un en güzel 3-4 noktasından birindeyiz şu anda. Gelin görün ki böyle bir garip durumda. Tam bir garip. İstanbul'un üzücü, çok utanç verici alanlarından birisindeyiz. Burası çok hızlı bir şekilde, 2020'de, topluma hediye etmemiz gereken alanlardan bir tanesi" yanıtını verdi.

"PARK İÇİNDE BURAYA YAKIŞMAYAN NOKTALAR VAR"

İmamoğlu, Sarayburnu'ndan sonra Gülhane Parkı'na geçerek, incelemelerini devam ettirdi. Park içindeki atıl alanları dolaşan İmamoğlu, yardımcılarına, bölgenin Haziran ayına kadar tam kapasiteyle vatandaşların kullanımına açılması için talimat verdi. İmamoğlu, Gülhane Parkı'yla ilgili gazetecilere Aşık Veysel Anıtı önünde değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, "Uzun zamandır duran, İstanbul'un o güzel manzarasını seyreden bir terastan bahsediyoruz. Niye durduğunu arkadaşlarım bir daha hafızadan kontrol edecekler. İçinde buraya yakışmayan noktalar var. Hiç kullanılmayan tarihi bir sarnıç var. Bizans döneminden bir sarnıç. Yanı sıra, daha önce etkin kullanılan alanların ne yazık ki böyle atıl bir pozisyonda olduğunu gördük. Tam o alanın göbeğinde plastik bir grubunun olması bir talihsizlik. Tuvaletinin görüntüsünden başka görüntülere kadar, bu tarihi ve kadim alanı, kendisine yakışan bir pozisyona çok hızlı sokabiliriz. Zaten Yaradan vermiş yani. Biz, sadece ufak tefek dokunuşlarla burayı mükemmel bir nokta haline getiririz. Sarayburnu'nu da dahil ederek konuşuyorum. Çevresindeki bozuk yapılaşmalara ve usulsüz kullanımlara da müdahale ederek, ki orası da Haliç'in bir parçası, her noktasını gezerek, dokunarak düzelteceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-İncelemelerden görüntü

-İmamoğlu'nun açıklaması

-Detaylar



Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Gülhane, Güncel

Kaynak: DHA

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