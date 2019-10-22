İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na gar yanıtı: Bu yaptıklarınız yüzünden çok utanacaksınız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın Haydarpaşa Gar ve Sirkeci Gar sahasının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiralanmasına yönelik, "Belediye istenen şartları yenine getirmemiştir" açıklamalarına "Siz makamınızda çektiğiniz fotoğrafla şaibeyi büyütmüş durumdasınız" diye yanıt verdi.

İmamoğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

"İTİBARI SİZ ZEDELEDİNİZ ZATEN"

"Bu ülkenin atanmış bakanı olan kişi bunları söyleyemez. Sayın Bakan, bu ihaleyi alan firma size projeyi mi gösterdi? Bakan 'modern bir kültür sanat alanı' yapılacağını söylüyor, nereden biliyorsunuz? Nasıl bu kadar emin olabilirsiniz? Bakan 'İBB'nin bu alandan kat be kat büyük alanları var' dedi. Sayın Bakan siz İstanbul'u hissedememişsiniz. Türkiye'nin ve İstanbul'un tarihine damga vurmuş iki yerden bahsediyoruz. Siz makamınızda çektiğiniz o fotoğrafla şaibeyi çok daha büyütmüş durumdasınız. Siz İstanbul'a odaklanacağınıza kim olduğu belli olmayan insanlara motive olmanız tarihe çok acı bir damga vuran bir nottur. TCDD'nin itibarını zedelemekmiş, itibarı siz zedelediniz zaten. TCDD'nin en tarihi iki simgesini herhangi birine vermeyi tercih etmeye çalışarak büyük bir zedelemeyi siz yapıyorsunuz. Bizim de vazifemiz büyük bir sorumlulukla size engel olacak. Bu tarihi binalarımızı aslanlar gibi sahip çıkacağız, bu yaptıklarınız yüzünden çok utanacaksınız. 16 milyon insan adına başvurumuzu yaptık, her anını takip edeceğiz, hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız."

BAKAN TURHAN NE DEMİŞTİ?

Söz konusu alanların Marmaray hizmete girdikten sonra yolcu hareketliliğinin azalması nedeniyle ihtiyaç dışı kaldığını, İstanbul halkının kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sunmak suretiyle ihaleye çıkıldığını aktaran Bakan Turhan, şunları ifade etmişti:

"Buna karşın, Sayın Belediye Başkanı, ihale yapılmadan önce 'Ne pahasına olursa olsun bu ihaleyi alacağım' diyerek, ihalenin rekabet ilkesini sekteye uğratmıştır. Şöyle ki ihaleyi alan firma burada yapacağı işlerle ilgili ruhsat, izin ve belgeleri nereden alacaktır? Su, doğalgaz, gayri sıhhi müessese belgesi gibi belgeler nereden alınır? Elbette belediye ve ona bağlı kurumlardan... Bu açıdan Büyükşehir Belediyesinin sürece müdahil olması en başından rekabet ilkesine halel getirmiştir. Şimdi soruyorum size İBB'nin iştirakleri olan firmaların ihaleye girmesi ne kadar etik olmuştur?"

Bakan Turhan, belediye şirketlerinin ihaleden elenme sebebinin, sosyal medyada yayınlanan videoda bahsedilen hususlarla alakalı olmadığına işaret ederek, zaten ihale şartlarının önceden kamuoyuna açıkça sunulduğu ve İBB'nin söz konusu firmaları, istenilen şartlarını gerek tek tek gerekse ortak girişim olarak yerine getirmediğini anlatmıştı.

Şartnamede açık olarak "müştereken ve müteselsilen" ifadesinin belirtilmesine rağmen teklif mektubunun ekinde bu ifadeye yer verilmediğini ve değiştirilmeğini belirten Bakan Turhan, ihale komisyonunun, yaptığı inceleme neticesinde tüm bu hususları tespit ettiğini ve İBB'nin şirketlerinin oluşturduğu ortak girişimi ihale dışı bıraktığını bildirmişti.

"İBB ORTAK GİRİŞİMİ DÜŞÜK TEKLİF VERDİ"

Bakan Turhan, ihaleye İBB ortak girişiminin daha düşük teklif verdiğinin altını çizerek, "Şimdi buradan herkese soruyorum; ihale şartlarını sağlayamayan ve daha düşük teklif verenin kazanması mı doğrudur, yoksa ihale şartlarını sağlayıp daha yüksek teklif verenin kazanması mı? Öncelikle şartnamede istenilen evrakları bile hazırlamaktan aciz olan İBB yönetiminin ihaleyi almaya çalışması normal bir durum mudur? Bugüne kadarki ticari ilişkilerinde de hep bu yöntemi mi izlemiştir?" ifadelerini kullanmıştı.

Girmeye çalıştığı ihalede, belediye ortak girişiminin teklifinin 3 katı teklif veren şirketin, ihaleyi kazanmasının çok doğal olduğuna dikkati çeken Turhan, şunları kaydetmişti:

"Kamunun yüksek kazanç elde etmesinden bir rahatsızlık mı duymaktadır? 'Yeterliliğe sahip olmadan ihaleye girerim, daha az teklif veririm; ihaleyi de bana vermek zorundasınız' demek zorbalık değil midir? TCDD, 350 bin lira kira vermeyi teklif eden şirket yerine, 100 bin lira teklif eden ortak girişime bu ihaleyi verse, hukuki ve meşru davranmış olur mu? TCDD, tersi davranış gösterseydi, kamu zararı yaşanmış olmayacak mıydı? Kamudan bu tip gayrı meşru taleplerde bulunmak, kendilerinin benimsediği ve alışkanlık haline getirdiği bir yöntem midir? Şartname ve teklif edilen rakamlar ortada ve her şey şeffaf iken, kopartılan bu yaygara, ihale makamına sallanan parmaklar, ihaleye fesat karıştırmak değilse nedir?"

"BENZER İSTEK ÖNCEKİ YÖNETİMDEN DE GELMİŞTİ, TCDD BUNU UYGUN GÖRMEMİŞTİ"

TCDD'nin neyi, nasıl, niçin ve ne kadar süreyle yapması gerektiğini tabi olduğu mevzuat usullerine uygun yaptığını ifade eden Turhan, İmamoğlu'nun Türkiye'nin saygın kuruluşlarından TCDD'nin itibarını zedelemeye kalkmasındaki maksadı anlamadıklarını belirtmişti.

Turhan, İmamoğlu'nun ihalenin iptal edilerek ihale konusu alanların İBB'ye tahsis edilmesini istediğine değinerek, "Benzer talep, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önceki dönem yönetiminden de gelmişti. Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait kullanılmayan alanların belediyeye tahsisini istemiş, TCDD bu talebi uygun görmemiştir." değerlendirmesinde bulunmuştu.