İmamoğlu'ndan Hazerfen Danışmanlık'a cevap: 6 ayda, 1 yılda böyle basamaklar yukarı çıkılmaz

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarını aylık 350 bin lira bedelle kiralayan Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'nden İmamoğlu'na yönelik yapılan açıklamada, "İhale Komisyonu'nu etkileme üzerine yapılacak her türlü açıklama da bahse konu yönetmelik ve şartnamenin ilgili maddeleri uyarınca açıkça suçtur" ifadeleri kullanılmıştı. Emirgan'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu bu açıklamaya ilişkin, "Ben, o şirketi dikkate bile almıyorum. Benim dikkate alacağım bir şirket değil. Emeksiz, alın teri olmadan 6 ayda, bir yılda böyle basamaklar yukarı çıkılmaz." dedi.

"6 AYDA, 1 YILDA BÖYLE BASAMAKLAR ÇIKILMAZ"

İmamoğlu'na, "Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının verildiği şirketten bir açıklama yapıldı. Sürecin daha tamamlanmadığını, bu süre zarfında yapılan açıklamaları karalama kampanyası olarak gördüklerini belirtmişler ve komisyonu da etkileme olduğu için suç teşkil ettiğinin altını çizmişler" sorusu yöneltildi. İmamoğlu'nun bu soruya yanıtı şöyle oldu:

"Ben, o şirketi dikkate bile almıyorum. Benim dikkate alacağım bir şirket değil. Emeksiz, alın teri olmadan 6 ayda, bir yılda böyle basamaklar yukarı çıkılmaz. Ben ticarette emek vermiş bir insanım. Altı ayda, 1 yılda böyle basamaklar yukarı çıkılmaz. Ben, 30 yıl ticaret yaptım. Doğduğumdan beri alın terinin, çalışmanın, emeğin ne olduğunu iyi biliyorum, çünkü. Hak etmeden kazanmanın milyonlarca insanı nasıl etkilediğini de biliyorum. Böyle yol alan insanların sözü, lafı, adresi bile düne kadar belli olmayan, interneti bile olmayan bir kişinin açıklamasının, benim zihnimde, bütün vicdanımda cevap verilecek tek bir kelimelik itibarı ve değeri yoktur."

NE OLMUŞTU?

İBB, TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın atıl depo sahaları bölgesini kiralamak için açtığı ihalede elenmiş, ihale eski bir İBB çalışanı da olan Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder'e ait Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi'ne verilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinden İBB iştirakleri hukuksuzca elendi. Hem mahkemeye taşıyacağız hem de suç duyurusunda bulunacağız" demişti. İBB, söz konusu ihalenin iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.

Daha sonra ihaleyi kazanan Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'nden bir açıklama yapılarak, İBB'nin ihaleden elenme sürecini eleştiren ve konuyu mahkemeye taşıyacaklarını söyleyen İmamoğlu'nun açıklamalarının suç olduğu duyuruldu.

Hezarfen'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"4 Ekim tarihinde gerçekleşen kiralama ihalesi henüz resmi olarak tamamlanmış değildir. Bu süreç içerisinde İhale Komisyonu'nu etkileme üzerine yapılacak her türlü açıklama da bahse konu yönetmelik ve şartnamenin ilgili maddeleri uyarınca açıkça suçtur. Bizler Hezarfen ailesi olarak, ihale sürecinin selameti adına, ilk günden itibaren kamuoyunda oluşturulan tüm karalama kampanyalarını ve sorumsuz açıklamaları sabır ve sükunet içinde izledik"